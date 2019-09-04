Общество

Подрядчик с трудом взыскал деньги за ремонт сельской школы под Волгоградом

Общество 04.09.2019 17:19
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04.09.2019 17:19


Судебный спор по оплате муниципального контракта на частичный ремонт здания сельской школы в Светлоярском районе выиграло ООО "МагРус". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, компания взыскала с администрации Кировского сельского поселения образовавшуюся задолженность в размере 182 444,75 руб. за выполненные и не оплаченные полностью работы. Также взыскало неустойку за нарушение сроков оплаты по муниципальному контракту в размере 35 612,60 руб.
Администрация Кировского сельского поселения Светлоярского района и ООО "МагРус" 26 июля 2016 года заключили муниципальный контракт. Согласно его условиям, общество обязалось в установленный срок выполнить работы по ремонту отмостки, цоколя и крыльца в здании МКОУ Кировской СОШ им. А. Москвичева, заказчик – принять и оплатить работу. Цена контракта составила 325 000 рублей. Однако оплачивать выполненные работы заказчик не спешил, поэтому подрядчик подал в суд несколько исков и выиграл их. Решения вступили в законную силу.

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