Общество

Люди с синими чемоданчиками осмотрят дома жителей Волгоградской области

Общество 03.09.2019 08:40
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03.09.2019 08:40


С 1 сентября  в городах и населенных пунктах Волгоградской области начали  работать 570 регистраторов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в их задачи входит уточнение перечня  и характеристики всех зданий, в которых проживают или могут проживать люди, сопоставление  их расположения с картой, проверка  наличия аншлагов с названием улиц и номеров домов.
Работа регистраторов станет одним из основных  мероприятий подготовительного этапа Всероссийской переписи населения 2020 года, цель которого -  составление списков строений в населённых пунктах Волгоградской области. Эти списки необходимы для формирования актуальной базы данных о численности населения по каждому дому, что позволит обеспечить полноту учёта количества жителей при проведении переписи. Регистраторы закончат обход домовладений к 30 сентября. 
В Волгоградстате уточнили, что у регистратора нет необходимости заходить в дом, задавать вопросы гражданам о составе семьи, условиях проживания и доходах. Он должен уточнить тип дома (частный или многоквартирный), его статус (жилой или нежилой), а также узнать наименование управляющей организации или учреждения, которые обслуживают жилой фонд. Регистраторов можно будет узнать по символике статистической службы, также у него будут соответствующие документы. 
На основе полученных данных осенью этого года в Волгоградстате начнётся разработка организационного плана проведения Всероссийской переписи населения, предусматривающего деление территории Волгоградской области на счётные и переписные участки и определение необходимого количества переписчиков.

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