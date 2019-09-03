



С 1 сентября в городах и населенных пунктах Волгоградской области начали работать 570 регистраторов. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, в их задачи входит уточнение перечня и характеристики всех зданий, в которых проживают или могут проживать люди, сопоставление их расположения с картой, проверка наличия аншлагов с названием улиц и номеров домов.

Работа регистраторов станет одним из основных мероприятий подготовительного этапа Всероссийской переписи населения 2020 года, цель которого - составление списков строений в населённых пунктах Волгоградской области. Эти списки необходимы для формирования актуальной базы данных о численности населения по каждому дому, что позволит обеспечить полноту учёта количества жителей при проведении переписи. Регистраторы закончат обход домовладений к 30 сентября.

В Волгоградстате уточнили, что у регистратора нет необходимости заходить в дом, задавать вопросы гражданам о составе семьи, условиях проживания и доходах. Он должен уточнить тип дома (частный или многоквартирный), его статус (жилой или нежилой), а также узнать наименование управляющей организации или учреждения, которые обслуживают жилой фонд. Регистраторов можно будет узнать по символике статистической службы, также у него будут соответствующие документы.

На основе полученных данных осенью этого года в Волгоградстате начнётся разработка организационного плана проведения Всероссийской переписи населения, предусматривающего деление территории Волгоградской области на счётные и переписные участки и определение необходимого количества переписчиков.