



В Волгограде вывезли почти 300 кубометров бытовых отходов после юбилейных выходных. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в основном это были упаковки от продуктов и пластиковая тара из-под напитков. В течение двух дней, а также после окончания торжеств порядок на городских улицах обеспечивали свыше 160 сотрудников районных коммунальных служб.

За поддержанием чистоты в местах проведения праздника и на улицах города следили сотрудники районных МБУ ЖКХ и «Волгоградзеленхоз» в Центральном районе. Они оперативно освобождали урны, а также собирали брошенный мусор с территории зеленых зон, остановок общественного транспорта и тротуаров. Так, на Центральной набережной, где прошли основные торжества, представители «Волгоградзеленхоза» несли дежурство с 6 до 23 часов в субботу и воскресенье.

После окончания праздничных мероприятий в субботу коммунальные службы оперативно вышли на городские улицы и общественные пространства, чтобы к утру воскресенья до начала праздничных мероприятий привести в порядок все территории.

В воскресенье после окончания гала-концерта и салюта на улицы города вышло порядка 50 единиц дорожно-коммунальной техники, в том числе поливомоечные и подметально-вакуумные машины. Пешеходные территории специалисты очистили вручную и при помощи машин-пылесосов. Напомним, в этом году для уборки общественных пространств муниципалитет закупил и передал в районы порядка 25 единиц новой специализированной техники.

К раннему утру понедельника все общественные пространства и прилегающие территории были приведены в порядок, заверили в администрации города.