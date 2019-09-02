Общество 02.09.2019 12:01
496 1
02.09.2019 12:01
В Волгограде вывезли почти 300 кубометров бытовых отходов после юбилейных выходных. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, в основном это были упаковки от продуктов и пластиковая тара из-под напитков. В течение двух дней, а также после окончания торжеств порядок на городских улицах обеспечивали свыше 160 сотрудников районных коммунальных служб.
За поддержанием чистоты в местах проведения праздника и на улицах города следили сотрудники районных МБУ ЖКХ и «Волгоградзеленхоз» в Центральном районе. Они оперативно освобождали урны, а также собирали брошенный мусор с территории зеленых зон, остановок общественного транспорта и тротуаров. Так, на Центральной набережной, где прошли основные торжества, представители «Волгоградзеленхоза» несли дежурство с 6 до 23 часов в субботу и воскресенье.
После окончания праздничных мероприятий в субботу коммунальные службы оперативно вышли на городские улицы и общественные пространства, чтобы к утру воскресенья до начала праздничных мероприятий привести в порядок все территории.
В воскресенье после окончания гала-концерта и салюта на улицы города вышло порядка 50 единиц дорожно-коммунальной техники, в том числе поливомоечные и подметально-вакуумные машины. Пешеходные территории специалисты очистили вручную и при помощи машин-пылесосов. Напомним, в этом году для уборки общественных пространств муниципалитет закупил и передал в районы порядка 25 единиц новой специализированной техники.
К раннему утру понедельника все общественные пространства и прилегающие территории были приведены в порядок, заверили в администрации города.
Реклама
Популярное по теме
21.08.2019 12:34
30887 14
04.08.2019 15:18
25124 0
09.08.2019 20:13
22276 32
Регоператор Волгоградской области не расплатился с помощниками за ликвидацию мусорного коллапса02.09.2019 15:55
РУСАЛ начинает прием заявок от волонтеров на конкурс грантов «Помогать просто»02.09.2019 15:26
В Волгоградской области подрядчик капремонта "поматросил и бросил" трех рабочих02.09.2019 15:00
В Волгограде глава СКР Бастрыкин посадил дерево02.09.2019 14:26
День города в Волгограде поставил рекорд по количеству зрителей02.09.2019 14:20
В Волгоградской области 100 женщин перешагнули 100-летний юбилей02.09.2019 14:14
Волгоградские дети приехали на траурные мероприятия в Беслан02.09.2019 13:58
В Волгограде полицейские пришли на школьную линейку из-за трех смелых подростков02.09.2019 13:54
Прокуратура Волгоградской области покупает квартиру для сотрудника02.09.2019 13:05
В Волгограде оцепили лицей из-за визита главы СК РФ на линейку02.09.2019 11:23
Половина населения Волгограда за праздники воспользовалась общественным транспортом02.09.2019 11:01
В Волгоградской области депутату не удалось проверить КСП02.09.2019 10:01
Зама главного дорожника Волгоградской области оштрафовали за нарушения на старой работе02.09.2019 07:49
«Мы снова вместе!»: в волгоградской бизнес-гимназии встретили День знаний01.09.2019 20:23
От царицынского воеводы до волгоградского байкера: улицы города-героя захватил карнавал01.09.2019 19:27
Реклама