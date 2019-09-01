Танцы, еда, карнавал, салют и обнимашки: Волгоград ждет незабываемый день

Общество 01.09.2019 11:26
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01.09.2019 11:26
Сегодня в Волгограде очередной день празднований 430-летия города. Как сообщает ИА «Высота 102», вечером на Центральной набережной в 19.00 начнется гала-концерт с участием популярной исполнительницы Елки, затем небо над Волгой украсит фейерверк. В парках города продолжатся различные мероприятия, призванные создать атмосферу единения всех, кто любит Волгоград. Так, в Комсомольском саду продолжит работу гастрономический фестиваль «Вкусно! Маркет», а в парке у музея «Россия – моя история» с 12.00 пройдет фестиваль «БаняLife». Еще одно интересное мероприятие начнется в 17.00 на Нижней террасе Центральной набережной - театрализованное шествие «Волгоградская маска» обещает подарить массу сюрпризов с участием известных в городе фигур. Вчера волгоградцы активно влились в атмосферу празднований – вечером в центре города можно было наблюдать картины посиделок с вкусняшками и танцев под живую музыку.
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