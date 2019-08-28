Генсовет «Единой России» отстранился от похоронных проблем Волгограда





Волгоградское УФАС России получило ответ на свое обращение в Генеральный совет «Единой России» по поводу монополизации волгоградского рынка ритуальных услуг. На столичных партийных функционеров не возымели действие указанные УФАС факты того, что в Волгограде созданы преимущественные условия для работы структур «Памяти», вплоть до того, что похоронный монополист имеет приоритетный доступ к информации учреждений здравоохранения о фактах смерти граждан и создает препятствия для погребения умерших другими хозяйствующими субъектами. Как сообщает ИА «Высота 102», в антимонопольном органе крайне разочарованы позицией центрального исполкома «ЕР», фактически заявившего о невозможности повлиять на однопартийцев - депутатов, которые, по мнению УФАС, вместе с местными чиновниками занимают неконструктивную позицию и оказывают покровительство волгоградскому ритуальному предприятию «Память». Волгоградская гордума, где большинство депутатов представляют «Единую Россию», упорно отказывается поддержать позицию УФАС и прокуратуры, а также принять во внимание имеющиеся решения судов.





Депутаты гордумы не хотят голосовать за внесение изменений в «Правила организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде» в части допуска на рынок оказания услуг всех заинтересованных лиц, а не только структур «Памяти». Кроме того, администрация Волгограда без каких-либо торгов продлила еще на 10 лет сроки действия многолетних договоров с ЗАО «Память» на обслуживание кладбищ и колумбариев, а также на осуществление погребения граждан. На сегодняшний день есть решение московской апелляционной инстанции о признании сговора «Памяти» с администрацией Волгограда и решение арбитражного суда Волгоградской области о признании недействительными дополнительных соглашений к договору на обслуживание кладбищ и колумбариев. Но в Центральном исполкоме «Единой России» заявили, что у партии отсутствуют правовые возможности для осуществления какого-либо воздействия на деятельность депутатов представительно органа при решении вопросов местного значения.





«Интересно получается, как голосовать, например, за повышение пенсионного возраста «в едином порыве!», есть в «партии власти» и вертикаль власти, и партийная дисциплина, и организованность, а как предпринять хоть какие-то, зависящие, в том числе и от неё, меры по улучшению ситуации в конкретном, очень чувствительном для жителей города-миллионника вопросе, так такое ощущение, что «партию власти» охватила откровенная политическая беспомощность от Волгограда до Москвы. А как же тогда все эти приведённые выше из устава партии её пафосные ценности, требования к деятельности, цели и задачи, права и обязанности?.. Видимо, никак, это просто набор по сути ничего не значащих пафосных слов, за которым также ничего не стоит. Но из всего, что в жизни происходит, надо делать выводы, и сейчас для жителей Волгограда и области для этого самое время. А мы будем продолжать свою работу, в том числе на этом направлении», - заявил в комментарии ИА «Высота 102» руководитель Волгоградского УФАС России Роман Лучников.

Как сообщало ИА «Высота 102», Волгоградское УФАС занимает жесткую позицию по поводу нездоровой ситуации , сложившейся на рынке оказания ритуальных услуг в Волгограде. В антимонопольный орган поступают многочисленные заявления от жителей, столкнувшихся с необходимостью похоронить родственников. Люди жалуются на навязывание услуг «Памяти» при подготовке к похоронам, на откровенный шантаж и понуждение к расторжению договоров с другими ритуальными фирмами, на угрозы, что «тело будет валяться в морге 2 недели», если не будут оплачены навязанные услуги и т.п.







