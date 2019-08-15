Общество

За «Память» спросят со всех: Волгоградское УФАС готово поднять федеральный скандал

Общество 15.08.2019 13:52
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15.08.2019 13:52


На намерение выйти на уровень федерации со скандальным делом о монополизации в Волгограде рынка ритуальных услуг намекнул сегодня на пресс-конференции руководитель Волгоградского УФАС России. Роман Лучников выразил недоумение по поводу странной позиции местной власти: «Ни законодательство, ни самые свежие судебные акты -  ни администрации, ни думе не указ. Все чего-то ждут и максимально оттягивают время. На наш взгляд, есть прямая заинтересованность администрации Волгограда и «Памяти» в том, чтобы ничего не менять, а оставить все как есть», - заявил Роман Лучников. По некоторым данным, сейчас ООО «СП «Память» пытается обжаловать решение московской апелляционной инстанции о признании сговора с администрацией Волгограда, также ритуальное предприятие собирается оспорить решение арбитражного суда Волгоградской области о признании недействительными дополнительных соглашений к договору на обслуживание кладбищ и колумбариев. «Более того, администрация Волгограда совместно с «Памятью» пытается обжаловать судебные решения, вынесенные в пользу антимонопольных органов и «ООО «Радоница», - заметил сегодня руководитель Волгоградского УФАС. 

Роман Лучников рассказал  о неких «серьезных письмах», которые были направлены им в несколько организаций, в том числе «высших». «Ответы получили и позже обязательно их обнародуем», - главный антимонопольщик области решил пока сохранить интригу. 
«Я боюсь за тех, кто здесь ничего не делает. Может ведь быть совсем другой разговор. Когда сюда приедут старшие офицеры из центральных аппаратов контрольно-надзорных и правоохранительных органов, то велика вероятность, что со всех спросят. И на вопрос: «А что ты сделал, чтобы изменить ситуацию по своей линии?», большинству местных руководителей будет нечего ответить», - заявил Роман Лучников. На пресс-конференции,  которую, к слову, проигнорировали представители муниципальных СМИ, руководитель регуправления УФАС подчеркнул, что борется в первую очередь с монополизмом, а не с «Памятью». «Должны быть другие организации, которые могут предоставить похоронные услуги дешевле. То есть - пусть будет «Память», но не только «Память»». 
О позиции Волгоградского УФАС в отношении преференций, которые имеет в регионе похоронная компания «Память», ИА «Высота 102» рассказывало ранее в многочисленных публикациях:

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