В центре Волгограда воскресный вечер проходит под джаз и сыр

Общество 25.08.2019 18:24
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25.08.2019 18:24
Отличный пример творческого подхода к созданию в Волгограде возможностей для летнего отдыха со вкусом, пользой и удовольствием продемонстрировали организаторы гастрономического фестиваля «Сыр&Джаз».
Как сообщает ИА «Высота 102», в горсаду у площади Павших борцов для горожан устроили дегустацию и продажу сыра от местных производителей, лекции, мастер-классы, пленэры для детей, а также большой джазовый концерт. В атмосферу воскресенья и приближающегося прощания с летом джаз вписался особенно органично. Профессионально и от души для гостей фестиваля зажигают джаз-бенд «Volgograd Jazz Quartet», барабанщик из Израиля Илья Гендлер и акустик-джаз-кабаре «Музыка парижских улиц».
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