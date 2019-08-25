В Волгоградской области из-за жары усилили охрану арсеналов с оружием

Общество 25.08.2019 13:46
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25.08.2019 13:46
В связи с устоявшейся в Волгоградской области и других регионах Юга России жарой, все военные объекты взяты под особый контроль, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ЮВО. В соединениях и воинских частях округа заранее были проведены работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос, особое внимание было уделено обеспечению пожарной безопасности вокруг складов и арсеналов с горюче-смазочными материалами и вооружением. Кроме того, беспилотные летательные аппараты ведут постоянный мониторинг обстановки с воздуха. Это позволяет обнаружить даже мелкие очаги пожаров и своевременно принять меры по их ликвидации. Данные мониторинга передаются в Региональный центр управления ЮВО для оперативного принятия решений на применение противопожарных отрядов и групп из состава соединений, воинских частей, складов и баз, а также при необходимости – вертолетов армейской авиации со специальными водосливными устройствами. На сегодняшний день в ЮВО более 1,3 тыс. военнослужащих в составе штатных пожарных команд находятся в состоянии повышенной готовности.
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