В Волгоградской области от своих участков открепились свыше 2000 избирателей

Общество 25.08.2019 11:21
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25.08.2019 11:21
В Волгоградской области 2092 избирателя открепились от своих участков для голосования на других площадках. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избиркома региона, заявления о включении в список избирателей по месту нахождения принимаются с 24 июля по 4 сентября. Технология «Мобильный избиратель» позволяет выбрать любой удобный для голосования УИК на территории региона. Механизм реализуется на выборах губернатора и депутатов областной думы. Всего в области проживает порядка 1,8 млн человек, обладающих электоральным правом.
Самый распространенный способ подачи заявления для мобильного голосования – через портал «Госуслуги». Таким способом заявления подали 1173 человека. В МФЦ обратились 525 избирателей, в ТИКи – 394. С 28 августа такие обращения начнут принимать и участковые избирательные комиссии.
Механизм «Мобильный избиратель» впервые опробовали в Волгоградской области на выборах президента России и на региональном референдуме в марте 2018 года.
Абсолютным новшеством для региона в этом году станет голосование за губернатора на цифровых участках в Москве. Для избирателей, которые в единый день голосования будут находиться в столице и захотят там проголосовать, до 4 сентября необходимо подать заявление через портал «Госуслуги».
Выборы губернатора и депутатов регпарламента состоятся в единый день голосования – 8 сентября.
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