В Волгоградской области от своих участков открепились свыше 2000 избирателей





В Волгоградской области 2092 избирателя открепились от своих участков для голосования на других площадках. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе избиркома региона, заявления о включении в список избирателей по месту нахождения принимаются с 24 июля по 4 сентября . Технология «Мобильный избиратель» позволяет выбрать любой удобный для голосования УИК на территории региона. Механизм реализуется на выборах губернатора и депутатов областной думы. Всего в области проживает порядка 1,8 млн человек, обладающих электоральным правом.

Самый распространенный способ подачи заявления для мобильного голосования – через портал «Госуслуги». Таким способом заявления подали 1173 человека. В МФЦ обратились 525 избирателей, в ТИКи – 394. С 28 августа такие обращения начнут принимать и участковые избирательные комиссии.

Механизм «Мобильный избиратель» впервые опробовали в Волгоградской области на выборах президента России и на региональном референдуме в марте 2018 года.

Абсолютным новшеством для региона в этом году станет голосование за губернатора на цифровых участках в Москве. Для избирателей, которые в единый день голосования будут находиться в столице и захотят там проголосовать, до 4 сентября необходимо подать заявление через портал «Госуслуги».

Выборы губернатора и депутатов регпарламента состоятся в единый день голосования – 8 сентября.



