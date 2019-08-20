Хутор под Урюпинском соединят с цивилизацией новой дорогой

Общество 20.08.2019 11:31
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20.08.2019 11:31
Подъезд от автомобильной дороги «Урюпинск - Дубовский – Алексеевская» к хутору Провоторовский планируется построить в Урюпинском муниципальном районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областной комитет градостроительства и архитектуры, на днях утверждены проекты планировки и межевания территории. Протяженность новой дороги составит 3,46 км.
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