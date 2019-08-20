«Синара-Девелопмент» и Сбербанк заключили первую сделку со счетами эскроу

Экономика 20.08.2019 08:36 Реклама
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20.08.2019 08:36 Реклама
Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) и Волгоградское отделение ПАО Сбербанк подписали первое в регионе соглашение о финансировании строительства и ведении счетов эскроу участников долевого строительства. Проектное финансирование в рамках новой модели получил клубный дом «Романовъ». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.
«Сегодня Сбербанк в Волгоградской области реализует первый проект по новым правилам. Мы понимаем, как важно для покупателей недвижимости быть уверенными в приобретении нового комфортного жилья, и планируем много работать с застройщиками региона на благо наших клиентов. Сбербанк готов и далее оказывать поддержку застройщикам в рамках новой модели проектного финансирования», - прокомментировал заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Сергей Вяткин.
По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, Сбербанк уже много лет выступает стратегическим партнером компании. «Заключив первое в Волгоградской области соглашение со счетами эскроу, Сбербанк обеспечивает ритмичное финансирование строительства двух 23-этажных домов комплекса, общей площадью более 51 тыс. кв. метров. «Синара-Девелопмент» занимая одну из лидирующих позиций в строительной отрасли Волгоградской области, намерена первый дом сдать уже в декабре 2020 года», - отметил Т. Уфимцев.
Клубный дом «Романовъ», возводимый с учетом требований повышенной комфортности, расположен в Дзержинском районе Волгограда. Особое внимание при проектировании было уделено безопасности. Закрытая территория комплекса будет находится под круглосуточным видеонаблюдением.
В рамках концепции «Двор - территория для счастья» в жилом комплексе будет создано пространство для общения и активных видов спорта. Игровая зона оснащена специальным безопасным резиновым покрытием. Для малышей - качели, горки и большая песочница. Для детей постарше – лабиринт и веревочный комплекс, позволяющий развивать не только ловкость, но и фантазию.
Для занятий спортом предусмотрены: велодорожки, поле под мини-футбол, площадка с баскетбольным кольцом и функциональная зона с тренажерами. Взрослые жители новостройки оценят территорию, оборудованную для отдыха с крытыми беседками и мангалами. Рядом с комплексом будет построен трехэтажный паркинг на 219 мест.
Счет эскроу — специальный счет условного депонирования, на котором учитываются денежные средства до выполнения определенных обязательств. На данный счет покупатель квартиры вносит денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику после передачи квартиры. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, т. к. списание средств со счета эскроу возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости.
Подробнее о Клубном доме «Романовъ» на сайте: romanov.sinara-development.ru
Телефон офиса продаж: (8442) 499-355
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