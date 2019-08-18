Общество

В Волгограде на «Пушистом забеге» собаки обхитрили собственных хозяев (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 18.08.2019 20:53
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18.08.2019 20:53



«Пушистый забег» собрал сегодня в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда владельцев самых разных по росту, весу, окрасу и темпераменту  собак. Как сообщает ИА «Высота 102», перед стартом соревнований все участники прошли обязательный медосмотр. 



Один из спортсменов – джек-рассел-терьер -  всерьез переволновался и с повышенным давлением  был временно отстранен от забега. 



Бегуны перед выходом на дистанцию внимательно  принюхивались  к соперникам. Атмосфера была дружеской, местами – романтической. Серьезных конфликтов  между спортсменами зафиксировано не было. 


Участникам предстояло  преодолеть дистанцию длиной около 300 метров – обогнуть  колесо обозрения  и вернуться на исходную точку. 



В процессе забега некоторые спортсмены шли на хитрость – норовили броситься в кусты, сократив тем самым дистанцию, или запрыгивали на руки к своим владельцам. 



С помощью такого маневра победителем первого забега стала  ши-тцу Джулия со своей владелицей. 



Победители получили призы от организаторов мероприятия из приюта животных «Лисена». Все желающие могли оказать фонду благотворительную помощь в виде корма и необходимых для питомцев вещей. На стойке регистрации участников забега  волонтеры предлагали взять в добрые руки котят и пару той-терьеров, которых накануне привезли в приют.



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