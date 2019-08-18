Общество 18.08.2019 20:53
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18.08.2019 20:53
«Пушистый забег» собрал сегодня в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда владельцев самых разных по росту, весу, окрасу и темпераменту собак. Как сообщает ИА «Высота 102», перед стартом соревнований все участники прошли обязательный медосмотр.
Один из спортсменов – джек-рассел-терьер - всерьез переволновался и с повышенным давлением был временно отстранен от забега.
Бегуны перед выходом на дистанцию внимательно принюхивались к соперникам. Атмосфера была дружеской, местами – романтической. Серьезных конфликтов между спортсменами зафиксировано не было.
Участникам предстояло преодолеть дистанцию длиной около 300 метров – обогнуть колесо обозрения и вернуться на исходную точку.
В процессе забега некоторые спортсмены шли на хитрость – норовили броситься в кусты, сократив тем самым дистанцию, или запрыгивали на руки к своим владельцам.
С помощью такого маневра победителем первого забега стала ши-тцу Джулия со своей владелицей.
Победители получили призы от организаторов мероприятия из приюта животных «Лисена». Все желающие могли оказать фонду благотворительную помощь в виде корма и необходимых для питомцев вещей. На стойке регистрации участников забега волонтеры предлагали взять в добрые руки котят и пару той-терьеров, которых накануне привезли в приют.
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