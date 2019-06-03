Суд подтвердил правоту ФАС России в скандальном споре с волгоградской "Памятью" и мэрией

Общество 03.06.2019 17:52
231 2
03.06.2019 17:52
Сегодня в Девятом арбитражном апелляционном суде ФАС России удалось отстоять свое решение о признании департамента городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» нарушившими ст. 16 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС.
Напомним, в марте 2017 года между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» были заключены дополнительные соглашения о продлении еще на 10 лет срока действия договора № 8/1 на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт и о продлении договора № 12 на осуществление погребения граждан. Именно эти действия квалифицированы ФАС России как нарушение статьи 16 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ, устанавливающей, в частности, запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, т.е. фактически запрет на антиконкурентный сговор между ними. Нарушение данной статьи является одними из самых грубых нарушений антимонопольного законодательства (например, антиконкурентный сговор между хозяйствующими субъектами вообще является уголовным преступлением).
Руководитель УФАС Роман Лучников так прокомментировал судебное решение: «Почти два года назад начались первые судебные тяжбы по дополнительным соглашениям о продлении срока действия договоров на обслуживание кладбищ и на погребение граждан и, наконец-то, суд услышал доводы антимонопольной службы. Теперь и арбитражному суду Волгоградской области придется учесть установленный факт нарушения антимонопольного законодательства при рассмотрении исков о признании недействительными дополнительных соглашений».
Реклама
Популярное по теме
20.05.2019 14:29
28971 23
29.05.2019 10:20
12425 14
В Красноармейском районе Волгограда владелец ларька микрозаймов проиграл судебную битву с мэрией03.06.2019 17:32
Полчища американских тараканов оккупировали девятиэтажку в Волгограде (ВИДЕО)03.06.2019 17:31
В Волгоградской области микрозаймы оштрафовали за недостоверную рекламу03.06.2019 16:51
В центре Волгограда водителей застала врасплох новая схема движения03.06.2019 15:51
«Нарушители границы»: в Волгограде на улице Штеменко массово сносят киоски-нелегалы03.06.2019 14:47
Убийце-расчленителю из Волжского не спрятаться от родственников жертв03.06.2019 14:43
Волонтеры в Волгоградской области хотят вернуть на родину найденные на Украине останки воина03.06.2019 13:27
В Волгограде подростки с риском для жизни толкали грузовик по оживленной дороге03.06.2019 13:19
В Волгограде сняли с рейса две маршрутки с неисправными тормозами03.06.2019 12:47
В Волгограде детей хотели отвезти в лагерь на автобусе без тормозов (ВИДЕО)03.06.2019 11:56
«ЕвроХим-ВолгаКалий» поощряет творческие достижения молодых специалистов03.06.2019 11:07
В Волгограде 200 новобранцев приняли присягу на Мамаевом кургане02.06.2019 16:29
Жители Советского района Волгограда просят власти разбить сквер на месте «шанхая» экс-депутата02.06.2019 16:17
Крестный ход с мощами святого в Волгограде собрал в жару самых стойких (ФОТОРЕПОРТАЖ)02.06.2019 13:23
Сильная жара никак не пускает большегрузы в Волгоградскую и Ростовскую область02.06.2019 11:43
Реклама