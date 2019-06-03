Суд подтвердил правоту ФАС России в скандальном споре с волгоградской "Памятью" и мэрией





Сегодня в Девятом арбитражном апелляционном суде ФАС России удалось отстоять свое решение о признании департамента городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» нарушившими ст. 16 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС.

Напомним, в марте 2017 года между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» были заключены дополнительные соглашения о продлении еще на 10 лет срока действия договора № 8/1 на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт и о продлении договора № 12 на осуществление погребения граждан. Именно эти действия квалифицированы ФАС России как нарушение статьи 16 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ, устанавливающей, в частности, запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения между органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, т.е. фактически запрет на антиконкурентный сговор между ними. Нарушение данной статьи является одними из самых грубых нарушений антимонопольного законодательства (например, антиконкурентный сговор между хозяйствующими субъектами вообще является уголовным преступлением).

Руководитель УФАС Роман Лучников так прокомментировал судебное решение: «Почти два года назад начались первые судебные тяжбы по дополнительным соглашениям о продлении срока действия договоров на обслуживание кладбищ и на погребение граждан и, наконец-то, суд услышал доводы антимонопольной службы. Теперь и арбитражному суду Волгоградской области придется учесть установленный факт нарушения антимонопольного законодательства при рассмотрении исков о признании недействительными дополнительных соглашений».



