Общество 01.07.2019 15:05
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01.07.2019 15:05
Сегодня арбитражный суд Волгоградской области признал недействительными скандальные дополнительные соглашения к договору на обслуживание кладбищ и колумбариев, их текущее содержание и капитальный ремонт и к договору на осуществление погребения граждан, заключённых администрацией Волгограда с «Памятью». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС.
Напомним, в данном деле участвуют ФАС России, Волгоградское УФАС России, прокуратура Волгоградской области и два хозяйствующих субъекта с одной стороны, и администрация Волгограда в лице комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память».
Рассмотренные судом отношения началась ещё в 2002 году, когда между администрацией Волгограда в лице департамента городского хозяйства и ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» как специализированной службой по вопросам похоронного дела в Волгограде были заключены указанные договоры. Оба договора были заключены на 15 лет со сроком действия до 30.09.2017 года. В соответствии же с указанными допсоглашениями стороны договорились изложить соответствующие пункты договоров, посвящённые сроку их действия, в следующей редакции: «Договор заключён с даты его подписания сторонами и действует до 30 сентября 2027 года».
Суды первой и апелляционной инстанций в указанном деле изначально встали на сторону администрации Волгограда и «Памяти». Однако кассационный суд Поволжского округа отменил судебные акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в арбитражный суд Волгоградской области, которое и завершилось сегодня не в пользу «Памяти».
Руководитель УФАС Роман Лучников так прокомментировал сегодняшнее решение: «Арбитражному суду Волгоградской области понадобилось почти два года и два решения вышестоящих судов не в пользу администрации и «Памяти» для того, чтобы, наконец, понять, что в данном случае администрация и «Память» нарушили закон. Темпы впечатляют. Но, как мы видим, чудеса случаются! Хочется надеяться, что данное решение суда не в пользу «Памяти», во-первых, не станет исключением для волгоградского арбитража, во-вторых, что в следующий раз «колёса правосудия» будут вращаться быстрее. Это в интересах подавляющего большинства волгоградцев».
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