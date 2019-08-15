Общество 15.08.2019 09:51
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15.08.2019 09:51
Семеро погибших, включая ребенка, 57 раненых – такова печальная статистика ДТП на трассе «Сызрань- Саратов- Волгоград» за летний сезон текущего года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, всего на этой магистрали за последние месяцы произошло 138 ДТП. Чаще всего причинами автоаварий становятся выезд на встречную полосу движения в нарушение ПДД, переутомление, нарушение дистанции.
В целях профилактики сотрудники ГАИ провели на границе Волгоградской и Саратовской областей масштабное мероприятие «Соблюдай ПДД – сохрани жизнь». Полицейские встречали путешествующих из самых дальних уголков страны, которые направились на море. Интерактивная площадка по безопасности дорожного движения состояла из различных этапов. На одном расположились специалисты филиала станции скорой медицинской помощи Камышина, которые проводили экспресс-обследование водителей на предмет утомления, измеряли давление и пульс, давали рекомендации, о том, как бороться со сном. В результате порядка 10 человек с повышенным артериальным давлением получили медицинскую помощь.
В специальных очках «Drunk Goggles», имитирующих состояние алкогольного опьянения, водители смогли убедиться в том, как меняется координация человека после употребления даже небольшого количества алкоголя.
Для маленьких пассажиров правоохранители устроили фотосессию с патрульным мотоциклом.
В рамках акции сотрудники МЧС и Госавтоинспекции также организовали место отдыха для водителей, которых угостили крепким чаем, прохладной водой и даже камышинскими арбузами.
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