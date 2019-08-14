Общество 14.08.2019 17:34
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14.08.2019 17:34
Что такое диджитал, зачем он нужен СМИ и как журналистам поймать Дзен – об этом сегодня прессе Волгоградской области рассказали на «Инфоруме». Организатором обучающего практикума выступил Союз журналистов России, сообщает ИА «Высота 102». Утром сразу после кофе-брейка гостей в конференц-зале отеля приветствовал российский журналист, заместитель председателя союза Алексей Вишневецкий.
Креативный продюсер журнала «Караван историй» Алла Занимовец масс-медиа отбросила кокетство и призвала журналистов быть не только командными игроками, но и формировать свой личный бренд перед аудиторией. На мастер-классе «Из принта в диджитал» корреспондентов районных газет, их пишущих и снимающих коллег из Волгограда посвятили в тонкости трансформации СМИ в мире диджитал, то есть цифровом пространстве.
Автор одного из топовых каналов на «Яндекс.Дзен» поделился своим опытом привлечения аудитории и монетизации уникального контента. Другой спикер, автор Телеграм-канала, разложил по полочкам алгоритм действий начинающих авторов в ТГ.
«Допрос с пристрастием» цифровым гениям устроили ветераны журналистики – тема продвижения изданий в интернет-пространстве, похоже, их пугает и влечет одновременно.
На закуску участникам форума организаторы оставили самую понятную проблематику – развития региональных медиа-холдингов, а также взаимодействия печатных и электронных изданий. Флаг, а точнее микрофон для выступления на данной секции вручили главным редакторам муниципальных СМИ Волгограда.
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