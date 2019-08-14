Судьи и правоохранители под Волгоградом трудятся в окружении дурмана

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Общество 14.08.2019 12:14
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14.08.2019 12:14
«Каков поп – таков и приход», - грустно констатируют жители Краснослободска Среднеахтубинского района, обсуждая деятельность местных чиновников. Как сообщили они ИА "Высота 102", люди ежедневно вынуждены созерцать заросли конопли, которая цветет махровым цветом. Более того, растет она не только в непосредственной близости от домов, в жилых кварталах, но и около здания, в котором расположен Краснослободский районный суд и мировые судьи, также недалеко отделение полиции.
Краснослободцы утверждают, что кадастровый участок, на котором произрастает "дурь", относится к категории земель - земли поселений. Это значит, что именно местные власти должны бороться с зарослями, тем более конопляными. Однако, судя по всему, "никто из чиновников ни испытывает даже малейшего интереса к наведению порядка на данном участке и желанию ликвидировать безобразие, которым стал этот своеобразный "парк". И даже судей с правоохранителями, видимо, такое соседство с этой травкой тоже устраивает", - заявили краснослободцы журналистам редакции.
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