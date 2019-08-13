Руководитель волгоградского УФАС передал «пламенный привет» «Памяти»





Волгоградское УФАС России исполнило постановление суда апелляционной инстанции по делу о защите «Памятью» деловой репутации. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимономольном органе, на прошлой неделе в Волгоградское УФАС России поступило постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суд по делу, в котором ООО «Специализированное предприятие «Память» являлось истцом и требовало признать распространённые на сайте УФАС в письме к Волгоградскому региональному отделению партии «Единая Россия» и в пресс-релизе под названием «О необходимости принятия «партией власти» мер по нормализации ситуации на рынке ритуальных услуг и её ответственности перед избирателями» сведения несоответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию.

Суд апелляционной инстанции изменил решение арбитражного суда Волгоградской области, признал несоответствующим действительности и порочащим деловую репутацию ООО «Специализированное предприятие «Память» только первый абзац указанного письма в «Единую Россию» следующего содержания: «В настоящее время в сфере оказания ритуальных услуг на территории Волгограда сложилась крайне неблагоприятная, криминогенная обстановка, обусловленная криминальной монополизацией этой сферы узкой группой физических и юридических лиц под условным названием «Память»» и обязал УФАС удалить с сайта только этот абзац, а не всё письмо целиком, как того требовал арбитражный суд Волгоградской области.

УФАС в установленный срок исполнило постановление суда и теперь указанное письмо в Волгоградское региональное отделение партии «Единая Россия», размещённое на сайте УФАС. Текст данного письма прилагается.

Руководитель УФАС Роман Лучников так прокомментировал это решение: «Мы, честно говоря, были несколько удивлены той эйфории, в которую впали «Память» и некоторые СМИ после постановления суда апелляционной инстанции, не дождавшись его изготовления в полном объёме. На наш взгляд, постановлением в гораздо большей степени поддержана позиция УФАС как ответчика чем «Памяти» как истца, поскольку лишь небольшой фрагмент вводной части письма из 5,5 листов признан несоответствующим действительности и порочащим деловую репутацию одной из «Памятей», из чего можно сделать вывод, что всё остальное в письме (в т.ч. конкретика) - ПРАВДА. Более того, в постановлении суда на 9 странице прямо сказано, что: «Поскольку… в отсутствие спорного фрагмента, подлежащего удалению, смысловая нагрузка письма в целом сохраняется, и потенциальный читатель воспринимает оставшуюся часть письма как единое целое, имеющее как хронологическую, так и смысловую связь, правовых оснований для удаления с сайта ответчика всего текста письма, по мнению судебной коллегии, не имеется». Поэтому, мы считаем, что, пусть и с не большими потерями, письмо прошло судебную проверку успешно. Отдельно хочу передать «пламенный привет» «Памяти» за то, что своими неуклюжими действиями она в предвыборный период даёт нам хорошие поводы в очередной раз привлечь внимание к ситуации на рынке оказания ритуальных услуг в Волгограде, а всем вспомнить, что сделали или не сделали по её улучшению «партия власти» и её кандидаты, например, такие, как член «Единой России», кандидат в депутаты Волгоградской областной думы по Дзержинскому избирательному одномандатному округу № 15 Соловьёва И.А.», заключается в пресс-релизе антимонопольного органа.



