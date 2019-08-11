Одним из организаторов митинга стал несостоявшийся кандидат в губернаторы от партии «Яблоко» Дмитрий Любитенко. Областная избирательная комиссия отказала ему в регистрации по причине не предоставленного вовремя полного пакета документов. В частности, Дмитрию Любитенко не удалось пройти так называемый «муниципальный фильтр».









Эта предусмотренная выборным законодательством процедура обязывает претендентов на пост главы региона заручиться поддержкой 5% народных избранников не менее чем в 29 муниципальных образованиях Волгоградской области из 38. Дмитрием Любитенко из 228 необходимых подписей муниципальных депутатов в облизбирком были представлены лишь 22.









Во время периода сбора подписей экс-кандидат от «Яблока» сетовал на то, что во многих муниципалитетах все подписи уже были розданы, кроме того, высказывалось подозрение, что оппоненты могли намеренно собрать большее количество депутатских автографов. А некоторые народные избранники, по словам Любитенко, даже пытались торговаться и в нарушение закона просили за свои подписи деньги.

