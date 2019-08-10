Общество

Строителей моста через Ахтубу наказали рублем за разбитую машину волгоградца

Общество 10.08.2019 07:47
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10.08.2019 07:47


Более 100 тысяч рублей обязали выплатить филиал АО «Волгомост» мостоотряд № 57 жителю Волгограда за разбитую машину. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял Дзержинский районный суд Волгограда. Установлено, что заявитель в темное время суток совершил на своем автомобиле наезд на наливной бак, расположенный на проезжей части. В результате ДТП транспортному средству были причинены механические повреждения. Только на ремонт своего авто он потратил более 97 тысяч рублей. Наливной бак, как указано в материалах дела, стоял поперёк дороги. Светоотражающих элементов, прибора освещения на нем не было. Факт ДТП зафиксировали прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение иск удовлетворить. Мостоотряд № 57 должен выплатить волгоградцу стоимость ущерба, причиненного транспортному средству, расходы на оплату услуг эксперта, расходы по оплате госпошлины и телеграмм. Решение может быть обжаловано.

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