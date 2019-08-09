Находка трех патронов обернулась для волгоградца судимостью





К 1 году и 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год приговорен житель Волгограда за три охотничьих патрона, которые он нашел у пруда в Городищенском районе, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Тракторозаводского райсуда. Установлено, что мужчина подобрал патроны, тем самым, как квалифицировало это действие следствие, незаконно приобрел их. Боеприпасы он хранил дома с 2011. Однако 2 апреля 2019 года положил их в карман, вышел на улицу, где его и задержали. Подробности этого дела не сообщаются. В суде мужчина полностью признал свою вину, ходатайствовал рассмотреть его дело в особом порядке - минуя судебное следствие. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.



