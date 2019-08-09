Находка трех патронов обернулась для волгоградца судимостью

Расследования 09.08.2019 17:19
356 2
09.08.2019 17:19
К 1 году и 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год приговорен житель Волгограда за три охотничьих патрона, которые он нашел у пруда в Городищенском районе, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Тракторозаводского райсуда. Установлено, что мужчина подобрал патроны, тем самым, как квалифицировало это действие следствие, незаконно приобрел их. Боеприпасы он хранил дома с 2011. Однако 2 апреля 2019 года положил их в карман, вышел на улицу, где его и задержали. Подробности этого дела не сообщаются. В суде мужчина полностью признал свою вину, ходатайствовал рассмотреть его дело в особом порядке - минуя судебное следствие. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Реклама
Популярное по теме
06.08.2019 15:22
25009 29
06.08.2019 12:40
22387 45
25.07.2019 11:46
22715 43
В Волгограде супружескому дуэту «черных риэлторов» грозит 10 лет за махинации09.08.2019 16:48
Расследования 09.08.2019 16:48
554 1 Обсудить
В Волгограде лжериэлтора осудили за обман доверчивых клиентов09.08.2019 14:36
Расследования 09.08.2019 14:36
654 2 Обсудить
В Волгоградской области пьяная мать оставила коляску с ребенком у подъезда и ушла спать08.08.2019 10:47
Расследования 08.08.2019 10:47
4069 8 Обсудить
В Волгограде Музраева-младшего за неповиновение сотруднику ФСБ оштрафовали на тысячу рублей (ВИДЕО)06.08.2019 15:22
Расследования 06.08.2019 15:22
25009 29 Обсудить
Жителю Новосибирска светит долгий тюремный срок за попытку сбыта 28 кг «дури» в Волгограде06.08.2019 14:44
Расследования 06.08.2019 14:44
5549 1 Обсудить
В Волгоградской области директор ДЮСШ и физрук подозреваются в хищении бюджетных средств06.08.2019 12:47
Расследования 06.08.2019 12:47
4626 11 Обсудить
Под покровом ночи суд в Москве продлил арест генералу Музраеву - помощнику главы СКР Бастрыкина06.08.2019 12:40
Расследования 06.08.2019 12:40
22387 45 Обсудить
Сочинский национальный парк заплатит волгоградке за сломанную на экскурсии ногу06.08.2019 10:56
Расследования 06.08.2019 10:56
1284 3 Обсудить
В Волгограде адвокат «кинул» своего подзащитного на 6 миллионов рублей06.08.2019 10:34
Расследования 06.08.2019 10:34
3288 4 Обсудить
В Волгоградской области врача - патологанатома уличили в служебном подлоге05.08.2019 18:02
Расследования 05.08.2019 18:02
13253 3 Обсудить
В Волгограде экс-судью признали виновной в гибели двух братьев в ДТП05.08.2019 11:15
Расследования 05.08.2019 11:15
6994 6 Обсудить
В Волгограде коммерсант сделал состояние на подпольном нефтезаводе05.08.2019 09:51
Расследования 05.08.2019 09:51
4218 5 Обсудить
Возбуждено уголовное дело в отношении виновника массового ДТП на плотине ГЭС под Волгоградом04.08.2019 12:05
Расследования 04.08.2019 12:05
56792 0 Обсудить
В Волжском ищут очевидцев гибели женщины на трамвайных путях03.08.2019 11:11
Расследования 03.08.2019 11:11
3507 0 Обсудить
В Волгограде у предпринимателя арестовали семь машин по делу о неуплате налогов02.08.2019 14:40
Расследования 02.08.2019 14:40
4246 6 Обсудить
Реклама