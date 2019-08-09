В Волгоградской области впервые лишили лицензии УК-«уклониста»

Общество 09.08.2019 15:08
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09.08.2019 15:08
Арбитражный суд Волгоградской области лишил лицензии на управление многоквартирными домами УК «Родничок». Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции, поводом для принятия такого решения послужили факты систематического уклонения от проведения проверок ее деятельности органом государственного жилищного надзора, за что лицензиат неоднократно привлекался к административной ответственности.
А в тех редких случаях, когда проверить организацию все же удавалось, специалисты регулярно фиксировали факты нарушений лицензионных требований.
Данная организация занимается управлением многоквартирными домами на территории Городищенского района. После вступления судебного решения в законную силу орган местного самоуправления обязан будет созвать общее собрание собственников помещений домов с целью решения вопроса о выборе и реализации способа управления многоквартирным домом. В том случае, если собрание не состоится либо по его результатам соответствующее решение не будет принято или принятое решение не будет реализовано, то администрация обязана объявить и провести открытый конкурс по отбору управляющей организации в отношении этого дома.
В том случае, если и результаты конкурса не дадут положительного результата, организация так и не будет определена, то управляющая организация должна быть определена органом местного самоуправления в порядке, установленном жилищным законодательством.
К слову, в Волгоградской области довольно часты случаи, когда управляющие компании уклоняются от проверок инспекторов. В таком случае их заставляют это делать через суд. Однако и эта мера не всегда является действенной. Так что лишение лицензии – это уже крайняя мера, применяемая к недобросовестным компаниям.
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