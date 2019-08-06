У прокурора Волгоградской области - новый заместитель

Общество 06.08.2019 15:48
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06.08.2019 15:48
Старший советник юстиции Евгений Орловский приказом Генерального прокурора РФ назначен на должность заместителя прокурора Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
До назначения на эту должность Орловский работал заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в Южном федеральном округе – начальником отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью.
Справка. Евгений Орловский родился в 1982 году г.Бельцы Молдавской ССР. После окончания в 2003 году Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов по специальности "Юриспруденция" поступил на службу в органы прокуратуры. С 2003 года по 2017 год проходил службу на различных должностях в прокуратуре г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В ноябре 2017 был назначен заместителем начальника управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО - начальником отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью. За примерное исполнение служебных обязанностей Евгений Орловский неоднократно поощрялся. Удостоен нагрудных знаков "За безупречную службу" и "Почётный работник прокуратуры Российской Федерации".
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