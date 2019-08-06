Общество

В Волгоградской области заблокировали более 20 сайтов для «зацеперов»

Общество 06.08.2019 13:48
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06.08.2019 13:48


Волгоградским транспортным прокурором заблокирован доступ к более 20 сайтам, которые популяризируют "зацепинг" - экстремальное "развлечение" для подростков. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской транспортной прокуратуре, в целях защиты прав неопределенного круга лиц, пресечения возможных нарушений закона Волгоградский транспортный прокурор обратился в Центральный районный суд Волгограда с исковыми заявлениями о запрете действия указанных сайтов. Исковые заявления были рассмотрены и удовлетворены. Информация, размещенная на указанных сайтах, признана судом запрещенной к распространению на территории России.

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