«Спасибо всем!»: в Волгограде 92-летний участник войны получил лавину поддержки после истории с мифическим долгом за свет
Общество 02.08.2019 10:05
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02.08.2019 10:05
Участник Великой Отечественной войны Борис Петрович Щербинин поблагодарил редакцию ИА «Высота 102» за предание огласки его проблемы. Борис Петрович также адресовал добрые слова в адрес всех, кто его поддержал, принял меры для восстановления справедливости и проявил участие в решении его проблемы – соцработников, прокуратуру, следственный комитет. Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Волгоградской области незамедлительно организовать доследственную проверку по факту нарушения прав пожилого инвалида, в рамках которой тщательным образом проверить действия (бездействие) должностных лиц соответствующих служб, ответственных за предоставление жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, и дать им правовую оценку. Также Александр Бастрыкин дал указание оказать юридическую помощь ветерану в обеспечении его законных прав.
Напомним, журналисты ИА «Высота 102» в материале «В Волгограде участника Великой Отечественной войны коммунальщики довели до горьких слез» первыми рассказали историю о том, как 92-х летний бывший краснофлотец Борис Петрович Щербинин столкнулся с несправедливостью и равнодушием. Участник Великой Отечественной войны неожиданно получил извещение о странно возникшем большом долге за электроэнергию и воспринял произошедшее очень близко к сердцу. Полностью ослепший пенсионер просто не мог потребить ресурс в тех объемах, за которые ему выставили счет.
Между тем, председатель ТСН «Современник» Евгений Макаров оказался недоволен публикацией ИА «Высота 102», где мы рассказали об этой вопиющей ситуации. По его мнению, мы написали «гадость». Впрочем, теперь у председателя товарищества собственников недвижимости, видимо, будут другие проблемы.
Напомним, президент России Владимир Путин требует от чиновников «чуткого и внимательного отношения к людям». Но этот призыв можно адресовать и другим должностным лицам, которые позволяют себе проявлять равнодушие к проблемам граждан.
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