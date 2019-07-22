В Волгограде участника Великой Отечественной войны коммунальщики довели до горьких слез















15 тысяч рублей требуют коммунальщики с участника Великой Отечественной войны якобы за долг по электроэнергии. Борис Петрович Щербинин еще несовершеннолетним стал моряком Волжской военной флотилии. Во время советско-японской войны он служил точно на таком же бронекатере, который сегодня стоит на Центральной набережной имени 62-й армии в Волгограде. Сейчас он остался единственным из проживающих в Волгограде ветеранов, кто служил в Волжской военной флотилии. Борис Петрович в свое время был хорошо известен в Волгограде, является профессором, доктором социологических наук.













Сегодня пожилой человек живет один в доме на улице Краснознаменской в центре Волгограда, в марте похоронил супругу. Дети живут далеко – за ним приглядывают только социальные работники. Электричества пенсионер потребляет крайне мало - Борис Петрович полностью ослеп, нужды в телевизоре нет. Даже микроволновку не включает – потому что не видит кнопок. В месяц его счетчик показывал порядка 100 киловатт. Но весной индивидуальный счетчик электроэнергии еще советского образца стал давать серьезные сбои. В результате за пару месяцев работы он «намотал» свыше трех тысяч киловатт.









Соцработники эту аномалию зафиксировали и вызвали электриков. Было решено заменить индивидуальный прибор учета. Вот только коммунальный вычислительный центр расценил произошедший сбой как повод сделать перерасчет платы. Выходит, что пожилой человек не доплатил за свет в объеме, равном трехлетнему потреблению энергоресурса.

Борис Петрович в силу своего возраста близко к сердцу воспринял этот неприятный инцидент – ему до слез обидно, что его, по сути, заподозрили в воровстве.













Председатель товарищества собственников недвижимости «Современник», которое обслуживает многоэтажку на улице Краснознаменской, заявляет, что ничем помочь не может. Евгений Макаров советует собственнику жилья выяснять отношения с энергослужбой напрямую, поскольку ТСН к этой ситуации отношения не имеет. Новый счетчик, по словам мужчины, дедушке установили бесплатно. Борис Петрович Щербинин пошел другим путем – направил жалобы в прокуратуру Центрального района и уполномоченному по правам человека в Волгоградской области.

Участник войны надеется, что ему помогут разобраться в этой досадной истории, избавят от необходимости ходить по инстанциям и восстановят справедливость. На 93-ем году жизни заслуженному человеку лишние переживания совершенно ни к чему.















