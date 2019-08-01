В прокуратуре Волгоградской области - кадровые перестановки

Общество 01.08.2019 16:41
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01.08.2019 16:41
Первым заместителем прокурора Волгоградской области приказом Генпрокурора РФ назначена Светлана Чиженькова. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе надзорного ведомства, эта должность оставалась вакантной после назначения Александра Руднева прокурором Алтайского края. Отметим, что Светлана Чиженькова с 2012 года работала в должности заместителя прокурора Волгоградской области.
В органах прокуратуры она с 1986 года. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялась прокурором области и Генеральным прокурором Российской Федерации. Светлана Чиженькова имеет ведомственные награды - медаль "290 лет прокуратуре России", нагрудный знак "Почётный работник прокуратуры Российской Федерации", а также государственную награду - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Также она удостоена почётного звания заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации.
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