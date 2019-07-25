В Волгограде мэрия взяла под контроль продажу арбузов и дынь





О старте обустройства 25 официальных площадок, где в ближайшее время горожане смогут приобрести проверенные на качество арбузы и дыни, в том числе от местных фермеров, заявила сегодня администрация Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», всего муниципалитетом предусмотрено около 50 официальных мест для реализации бахчевых – работа по проведению аукционов и заключению договоров продолжится до середины августа. Места, где разрешается официально реализовывать арбузы и дыни, утверждены схемой размещения нестационарных торговых объектов. Согласно новым правилам, такие площадки не могут располагаться на обочинах городских магистралей, вблизи перекрестков, в арках, на остановках общественного транспорта, зеленых зонах и др.





Качество всей продукции, которая готовится к реализации в легальных точках, обязательно подтверждается сертификатами соответствия. При этом предлагаемый к продаже товар регулярно проходит ветеринарный контроль.





Торговые места для продавцов бахчевых культур – в первую очередь для местных фермеров – выделяются также на волгоградских ярмарках и розничных рынках. Эти торговые площадки имеют необходимую разрешительную документацию. Соответственно, они включены в официальный реестр, что позволяет надзорным органам осуществлять контрольные мероприятия, направленные на недопущение распространения угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию людей.



