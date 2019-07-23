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Общество 23.07.2019 17:45
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23.07.2019 17:45
Круговую развязку на Центральной набережной Волгограда освободят от пластиковых водоналивных баков. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, завтра, 24 июля, на пересечении рокадной дороги с улице Комсомольской установят стационарные ограждения. На время проведения работ движение приостанавливаться не будет. Службы просят водителей проявлять бдительность и с пониманием отнестись к возможным затруднениям, связанным с работой спецтехники.
Напомним, схему кругового движения на данном перекрестке ввели в августе прошлого года из-за постоянно растущего транспортного потока. Данная развязка оказалась гораздо эффективнее, чем существовавшая еще с советских времен схема пересечения неравнозначных дорог.
На время адаптации автолюбителей в качестве ограничителей на дороге установили водоналивные баки. После того, как участники движения привыкли к новой схеме, муниципальные дорожные службы приступают к установке и монтажу капитальных конструкций.
В администрации Волгограда подчеркнули, что системная работа по совершенствованию схем движения проводится на всех сложных участках улично-дорожной сети города. Так, за последние годы были перестроены схемы проезда на Самарском разъезде, на Второй Продольной магистрали в месте примыкания к ней улицы Землячки, на перекрестке улиц Московской и Гамзатова в Дзержинском районе, и других участках.
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