В Волгоградской области в город без тротуаров приходит большой дорожный ремонт

Общество 23.07.2019 17:15
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23.07.2019 17:15
Почти 50 миллионов рублей потратят на ремонт дорог и устройство тротуаров на нескольких улицах Краснослободска. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, работы проведут по ул.Ленина, 177а - ул.Ленина, 29, ул.Калининская, 22 - ул.Калининская, 34, ул.Тимирязевская, 30 - ул.Тимирязевская, 79, ул.Крупской, 57 - ул.Крупской, 36, ул.Свердлова, 35 - ул.Свердлова, 166, ул.Дзержинского, 38 - ул.Дзержинского, 60 в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения город Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области. Обустройство дорог должны закончить к ноябрю этого года.
Напомним, Краснослободск – это единственный город в Волгоградской области, где фактически нет тротуаров. В распутицу люди вынуждены передвигаться по обочинам разбитых дорог, рискуя очутиться под колесами или оказаться залитыми грязной водой.
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