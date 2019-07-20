Происшествия

В Волгограде иномарка влетела в ограждение моста через Волгу

Происшествия 20.07.2019 10:50
1918 0
20.07.2019 10:50


Два человека  пострадали в Центральном районе Волгограда на мосту через Волгу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, около полуночи 49-летняя женщина, управляя автомобилем «Hyundai Tucson», двигалась по мосту через Волгу со стороны Краснослободска в Волгоград. На мосту, напротив дома №62 по ул. Рокоссовского, она не справилась с управлением и совершила столкновение с металлическим ограждением моста. В результате ДТП водитель и 55-летний пассажир с различными травмами доставлены в больницу.


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