"Тяп-ляп и готово": как УК в Волгограде пришла "спасать" жильцов дома в Волгограде от бесконечных потопов
Общество 17.07.2019 18:02
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17.07.2019 18:02
Сегодня утром жители многоквартирного дома глазам не поверили: к их дому на Новороссийской, 69, который в минувшую субботу топило от ливня, приехали рабочие, техника со стройматериалами, автомашина-вышка. Как сообщили ИА "Высота 102" жильцы, радости не было предела. "Наконец-то дождались", - радовались они. При этом представитель управляющей компании ООО "УК Центрального района" Евгений Конев заявил: "Капитальный ремонт крыши, можно сказать, делаем вам". Напомним, информагентство рассказывало о ситуации в материале "После дождей жизнь обитателей дома в центре Волгограда превращается в кошмар".
Но, оказывается, радовались рано. Шифер привезли мокрый, а главное - в 2 раза тоньше старого. "Мастер на кровлю не поднимался, стропила никто не осматривал, несмотря на то, что они гнилые и в грибке. Ничем их не обработали, акт не составили об их состоянии, противопожарным средством не обработали. Стали класть этот тонкий, мокрый шифер на нашу крышу-решето", - рассказывает с дрожью в голосе жительница дома Ирина Дронова.
Люди не выдержали такого "капремонта" и отправились в свою "УК Центрального района" к начальнику участка Орешкину. Но он мольбам не внял. "Да у вас и не было на крыше изоляции, с чего вы взяли, что потечет? И откуда знаете, как должно быть? Мы делаем не капитальный ремонт, а текущий, стропила менять не будем. Противопожарной смесью потом обработаем. А без гидроизоляции только жизнь покажет: потечет или не потечет. Будем ждать. Как руководство управляющей компании мне приказало, так мы и делаем, не я решаю".
"Вот и весь ответ, - рассказывают жильцы. - Но дело в том, что на нашей крыше, которая не ремонтировалась с 1947 года, шифер был толстый, с большими нахлестами. Но с таким, который кладут сейчас без гидроизоляции, при сильном дожде или весной, когда снег начнет таять, все польется еще больше, чем сейчас и потолки в квартирах рухнут".
Люди не понимают, зачем делать работу впустую. "Зачем задействовать рабочих, технику, бросать на ветер деньги и менять шило на мыло, делать тяп-ляп, если результат будет еще хуже, - убеждены жильцы. - Кому работники УК хотят пустить пыль в глаза? Мэру города, губернатору?".
Они рассказали, что 20 июня, в день Прямой линии с президентом, они отправили Владимиру Путину и копию главе региона Андрею Бочарову письмо о своих проблемах. "Так вот в ходе прямой линии из УК прислали рабочих, они в подъезде открыли окно, которое 40 лет не открывалось и находится на высоте 4 метров: до него без лестницы не дотянуться. Мы спросили, что происходит. Ответ был такой: "Надо помыть окно, мало ли вдруг кто приедет к вам из руководства или что…" . Да у нас полы в подъезде 40 лет не моют и не подметают, а тут окном озаботились. Просто театр абсурда. Прямая линия прошла, окно не то чтобы помыли, его до сих пор не закрыли. Дожди идут, в него течет. Вот и с крышей такая же история", - горько заключили волгоградцы.
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