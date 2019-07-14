Общество

После дождей жизнь обитателей дома в центре Волгограда превращается в кошмар

Общество 14.07.2019 16:47
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14.07.2019 16:47



Любые осадки для жителей многоквартирного дома по улице Новороссийской, 69 - настоящее бедствие, а ливень, который прошел в городе накануне, - катастрофа. Как сообщили ИА "Высота 102" собственники квартир, крыша их дома - решето. Как только начинается дождь, они лезут на чердак, чтобы хоть как-то ликвидировать потоки. Выносят десятки ведер, а вода все равно просачивается в квартиры и течет по потолкам, окнам и стенам. 
"Наш дом 1947 года постройки, крепкий был, но из-за бездействия ООО " УК Центрального района" и бесконтрольности чиновников, которые отвечают за работу, никогда и никто за все годы его не ремонтировал. Топит нас уже 8 лет, - рассказывают обитатели о своей эпопее с хождением по различным инстанциям. Мы исписали десятки обращений властям города и области, депутатам Государственной и областной дум, все в курсе нашей ситуации, но ничего не меняется ". А представитель УК по имени Евгений, по словам Ирины Дроновой, вообще заявил: "Ну что вы жалуетесь, латку же я вам поставил, сейчас сухо. Звоните, когда потечет". 



"Вот вчера, 13 июля, в проливной дождь, когда мы опять тонули, я ему позвонила и услышала ответ: "А вы что, не знаете, что у меня выходной?". На этом общение закончилось. Позвонили в аварийку, они приехали и руками развели: "А что мы можем сделать?". Акт составили и сказали, что передадут по инстанциям", - говорит Ирина Петровна. 
Но если бы только крыша не давала спать. С балконов отваливаются 15-20 килограммовые куски бетона, создавая угрозу жизни и здоровью людей, которые и живут здесь, и ходят мимо. "Из жилищной инспекции Волгограда дважды приезжали с проверкой, выдали заключение, подписанное начальником инспекционного отдела Гущиным. Цитируем: "Кровельное покрытие многоквартирного дома №69 находится в ненадлежащем состоянии, ... наблюдается разрушение конструкций балконов, ...выявлено наличие трещин вертикальной и горизонтальной направленности и так далее, и так далее. Выдали ряд предписаний по проведению необходимых работ и восстановлению фасада. Сначала - со сроком исполнения до 19 сентября 2018 года, потом - до октября, а затем - до 15 марта 2019 года. Но ни одно из них исполнено не было. 



"Более того, квартира на верхнем этаже дома принадлежит муниципалитету, она много лет пустует, и это при том, что сотни людей маются без жилья. Она топит квартиру снизу, зайти туда мы не можем, чтобы подставить тазики и ведра, - подключается к разговору Ирина Бондарчук.  - Но нам отвечают, что ремонт этой квартиры будет стоить 800 тыс. рублей, а таких денег в бюджете нет, вот и стоит пустая. Все эти годы нам говорили: "Потерпите, ваш дом стоит в плане капремонта на 2017 год. А теперь выясняется, что перенесли на 2031-й. Нам точно не дожить до него, как не дожила Тамара Алексеевна Шляхтенко, заслуженный уважаемый человек, ветеран Великой Отечественной войны, которую власти всегда приглашали на все городские и областные мероприятия. Но на просьбы пожилой женщины обратить внимание на дом так никто и не отреагировал, управляющую компанию выполнять свою работу так никто и не заставил".
Представители жилинспекциии еще в апреле текущего года подготовили исковое заявление за № А12-10426/2019 в арбитражный суд о понуждении управляющей организации выполнить требования выданных предписаний, которое было принято в производство. Однако воз и ныне там.  
"Так кого мы еще должны просить, чтобы обязать УК «Центрального района» починить крышу и балконы, чтобы можно было спать спокойно, а не быть все время начеку? Дому нужен срочный капитальный ремонт, крыше и фасаду в первую очередь. И не в 2031 году, а в самое ближайшее время. Пока мы не погибли под его обломками", - заключили волгоградцы.





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