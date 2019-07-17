Застрявшие в Греции российские туристы вылетели в Волгоград





Подошли к концу злоключения полутора сотен туристов, которые с ночи пытаются вылететь в Волгоград из аэропорта “Македония” в греческом городе Салоники. Как сообщили ИА “Высота 102” сами путешественники, несколько минут назад их самолет “Boeing-737” оторвался от земли. Первоначально они должны были покинуть землю древней Эллады сегодня в полночь. Однако рейс авиакомпании Ellinair сперва задержался, а затем пассажиров вывели из самолета. Позднее в авиакомпании уточнили, что по техническим причинам пришлось заменить борт.

О причинах задержки чартера, по словам пассажиров, им никто не сказал. В самом аэропорту произошла стычка с одним из сотрудников. По предварительной информации, работник, который вышел к пассажирам, агрессивно отреагировал на попытку туристки сфотографировать его бейдж.

Позднее около 150 россиян, среди которых около 30 детей, на время разместили в гостиницах.