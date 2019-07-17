Застрявшие в Греции российские туристы вылетели в Волгоград

Общество 17.07.2019 18:10
3869 6
17.07.2019 18:10
Подошли к концу злоключения полутора сотен туристов, которые с ночи пытаются вылететь в Волгоград из аэропорта “Македония” в греческом городе Салоники. Как сообщили ИА “Высота 102” сами путешественники, несколько минут назад их самолет “Boeing-737” оторвался от земли. Первоначально они должны были покинуть землю древней Эллады сегодня в полночь. Однако рейс авиакомпании Ellinair сперва задержался, а затем пассажиров вывели из самолета. Позднее в авиакомпании уточнили, что по техническим причинам пришлось заменить борт.
О причинах задержки чартера, по словам пассажиров, им никто не сказал. В самом аэропорту произошла стычка с одним из сотрудников. По предварительной информации, работник, который вышел к пассажирам, агрессивно отреагировал на попытку туристки сфотографировать его бейдж.
Позднее около 150 россиян, среди которых около 30 детей, на время разместили в гостиницах.
Известно, что в Волгограде борт ожидают не только близкие задержавшихся туристов, но и новая партия отдыхающих, которые полетят в Грецию. В ожидании самолета они уже потеряли целый день долгожданного отдыха. Те, кто в этом нуждался, размещены в волгоградских гостиницах. Об этом информагентству сообщила представитель авиакомпании. Ранее сообщалось, что новая партия туристов сможет вылететь на отдых в 21:05 по местному времени.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 20:52
54677 0
10.07.2019 18:38
28044 0
"Тяп-ляп и готово": как УК в Волгограде пришла "спасать" жильцов дома в Волгограде от бесконечных потопов17.07.2019 18:02
Магия числа «228»: Второй кандидат в губернаторы Волгоградской области собрал подписи17.07.2019 14:35
На выборах в Волгоградской области избирателей-инвалидов ждут диковинные новшества17.07.2019 13:39
Страховка в турпакете: лечить нельзя - отказать17.07.2019 12:49
Волгоградская гордума "объявила бой" пробкам на жд-переезде в поселке Горького17.07.2019 11:59
Ожидающих вылета волгоградских туристов снова заселили в отели Греции17.07.2019 11:32
В Волгограде детей хотели отвезти в лагерь на неисправных микроавтобусах17.07.2019 10:50
В Волгоградском облсуде вернулись к громкому делу пластического хирурга17.07.2019 09:44
Открыт конкурс на лучший проект благоустройства набережной в ЖК «Бейкер стрит»17.07.2019 08:59
В Волгограде на рокадной дороге станет больше ливнеприемников16.07.2019 17:17
Стала известна цена спасения склона "Волгоград Арены" от позора во время ливней16.07.2019 16:47
В Волгограде предпринимателя удалили с рынка за торговлю поддельной одеждой16.07.2019 15:00
В Волгоградской области в двух райотделах полиции назначили новых начальников16.07.2019 14:14
В Волжском пассажирам автобусов предлагают бесплатную воду16.07.2019 10:49
В Волгограде передовой швее-мотористке по суду дали звание «Ветеран труда»15.07.2019 17:43
Реклама