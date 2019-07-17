Открыт конкурс на лучший проект благоустройства набережной в ЖК «Бейкер стрит»

Общество 17.07.2019 08:59
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17.07.2019 08:59
Волгоградская областная организация общественной организации «Союз архитекторов России», Группа компаний «Волгострой» объявили конкурс на разработку проекта концепции благоустройства набережной им. Клементины Черчилль в жилом квартале «Бейкер стрит» в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, его участниками могут стать студенты профильных средне-специальных учебных заведений и высших учебных заведений Волгограда, изучающих архитектуру, дизайн, инженерное дело, а также молодые профессиональные архитекторы, дизайнеры, художники и преподаватели средне-специальных учебных заведений и высших учебных заведений Волгограда.
Положение о проведении конкурса смотрите здесь.
Проекты принимает Департамент по градостроительству и архитектуре администрации города до 17 часов 5 августа 2019г. по адресу: 400066, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 15, кабинет 419. Телефон для справок 38- 55-73.
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