Открыт конкурс на лучший проект благоустройства набережной в ЖК «Бейкер стрит»





Волгоградская областная организация общественной организации «Союз архитекторов России», Группа компаний «Волгострой» объявили конкурс на разработку проекта концепции благоустройства набережной им. Клементины Черчилль в жилом квартале «Бейкер стрит» в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, его участниками могут стать студенты профильных средне-специальных учебных заведений и высших учебных заведений Волгограда, изучающих архитектуру, дизайн, инженерное дело, а также молодые профессиональные архитекторы, дизайнеры, художники и преподаватели средне-специальных учебных заведений и высших учебных заведений Волгограда.

здесь . Положение о проведении конкурса смотрите

Проекты принимает Департамент по градостроительству и архитектуре администрации города до 17 часов 5 августа 2019г. по адресу: 400066, Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 15, кабинет 419. Телефон для справок 38- 55-73.



