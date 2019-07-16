



Доверчивый пенсионер попал в сети мошенников в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г. Волгограду, 76-летний мужчина привел неизвестных в свой дом, которые представились беженцами, нуждающимися в материальной помощи. Пожилой мужчина отдал им 500 тысяч рублей по залог бензопилы и сварочного аппарата. В полицию о случившемся сообщила 51-летняя дочь потерпевшего.

Со слов пенсионера составлены приметы злоумышленников: 1. Мужчина кавказской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-170 см., темные волосы.

2. Женщина кавказской внешности, на вид 40 лет, среднего телосложения, рост 160, волосы черные, собраны в пучок. В настоящий момент сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленников.



