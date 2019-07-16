Происшествия

В Волгограде пенсионер отдал мошенникам за бензопилу полмиллиона рублей

Происшествия 16.07.2019 11:13
816 1
16.07.2019 11:13


Доверчивый пенсионер попал в сети мошенников в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД России по г. Волгограду, 76-летний мужчина привел неизвестных в свой дом, которые представились беженцами, нуждающимися в материальной помощи. Пожилой мужчина отдал им 500 тысяч рублей по залог бензопилы и сварочного аппарата. В полицию о случившемся сообщила 51-летняя дочь потерпевшего.
Со слов пенсионера составлены приметы злоумышленников: 1. Мужчина кавказской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-170 см., темные волосы. 
2. Женщина кавказской внешности, на вид 40 лет, среднего телосложения, рост 160, волосы черные, собраны в пучок. В настоящий момент сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения злоумышленников.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Под Волгоградом гулянка в кафе закончилась стрельбой из ружья, трое ранены (ВИДЕО)
17.06.2019 17:13
21253 2
Волгоградец пожаловался в полицию на обман при оплате секс-услуг
13.07.2019 10:53
22305 0
В Волгограде водитель-виновник смертельного ДТП у АЗС сбежал по дороге в больницу (ВИДЕО)
29.06.2019 11:48
26165 0
Происшествия
16.07.2019 09:11
Происшествия 16.07.2019 09:11
1085 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.07.2019 19:38
Происшествия 15.07.2019 19:38
6487 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.07.2019 15:28
Происшествия 15.07.2019 15:28
1497 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.07.2019 14:27
Происшествия 15.07.2019 14:27
1360 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.07.2019 12:57
Происшествия 15.07.2019 12:57
26187 16 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.07.2019 10:03
Происшествия 15.07.2019 10:03
927 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.07.2019 09:49
Происшествия 15.07.2019 09:49
4238 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.07.2019 09:12
Происшествия 15.07.2019 09:12
5525 20 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.07.2019 19:10
Происшествия 14.07.2019 19:10
8002 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.07.2019 15:15
Происшествия 14.07.2019 15:15
12284 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.07.2019 11:25
Происшествия 14.07.2019 11:25
1395 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.07.2019 11:12
Происшествия 14.07.2019 11:12
857 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.07.2019 11:46
Происшествия 13.07.2019 11:46
2541 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.07.2019 11:23
Происшествия 13.07.2019 11:23
1044 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.07.2019 11:07
Происшествия 13.07.2019 11:07
1416 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:36
Под Волгоградом ликвидируют вспышку африканской чумы свинейСмотреть фотографии
13:24
Футбольная милота: от жеста полузащитника волгоградского «Ротора» кайфуют всеСмотреть фотографии
13:22
В Волгоградской области вслед за мэром глава администрации Ленинского района ушел в отставку Смотреть фотографии
11:44
Агроном, металлург и спортсмен: губернатор встретился с кандидатами в сенаторы от Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:39
Волгоградский "Красный Октябрь" приступил к ремонту аварийной пешеходной эстакадыСмотреть фотографии
11:13
В Волгограде пенсионер отдал мошенникам за бензопилу полмиллиона рублейСмотреть фотографии
11:04
«ЕвроХим-ВолгаКалий» строит собственную железнодорожную станциюСмотреть фотографии
10:49
В Волжском пассажирам автобусов предлагают бесплатную водуСмотреть фотографии
10:20
«Из санатория в зал заседаний»: в Волгограде мать погибшего владельца катамарана пришла в суд Смотреть фотографии
09:34
Первый кандидат в губернаторы Волгоградской области сдал в избирком документы на регистрациюСмотреть фотографии
09:11
Двухлетний ребёнок госпитализирован после падения с высоты 4 этажа в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгограде ситуация с рекой нечистот уперлась в неведомого хозяина Смотреть фотографииCмотреть видео
19:38
Трехлетняя девочка погибла во время семейного отдыха в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:45
«Ну и вонища!»: в центре Волгограда третью неделю течет канализационная река Смотреть фотографии
17:43
В Волгограде передовой швее-мотористке по суду дали звание «Ветеран труда»Смотреть фотографии
17:03
В райцентре Волгоградской области ликвидировали рассадник крыс под окнами чиновниковСмотреть фотографии
16:43
«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системыСмотреть фотографии
16:41
«Почем муниципальный фильтр?»: кандидаты в губернаторы Волгоградской области – о наболевшем Смотреть фотографии
16:24
Налоговому должнику из Волгоградской области не дали "спрятаться" в ВоронежеСмотреть фотографии
15:49
Сбербанк расширил линейку онлайн-сервисов по управлению номинальными счетами для зачисления социальных выплатСмотреть фотографии
15:28
Под Волгоградом электромонтер попал в больницу после ремонта ЛЭПСмотреть фотографии
14:57
В Волгограде гранит на набережной «омолодят» за 2 миллионаСмотреть фотографии
14:52
В Волгоградской области глава Ленинского района ушел в отставку Смотреть фотографии
14:27
В Волгограде эвакуировали отделение банкаСмотреть фотографии
13:46
Волгоградцев предупредили о массовой рассылке налоговых уведомленийСмотреть фотографии
13:05
Артисты «Царицынской оперы» поздравили коллектив «КАУСТИКа» концертом перед заводской проходнойСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде женщина-врач скрылась после ДТП с двумя иномарками (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:47
В Волгограде благоустройство Центральной набережной шагнуло в сторону Ворошиловского районаСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде прощаются с погибшей судьейСмотреть фотографии
10:21
За позорный ремонт дворовой дороги в Волгограде подрядчик попал в черный списокСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 