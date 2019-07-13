Общество

В Волгоградской области администрацию Котово заставили оборудовать остановки

Общество 13.07.2019 16:02
5316 0
13.07.2019 16:02


Администрацию города Котово суд обязал оборудовать остановочные павильоны на улицах Ким и Юбилейная. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Котовского районного суда, иск подал прокурор Котовского района после окончания проверки соблюдения администрацией городского поселения законодательства о безопасности дорожного движения. Надзорное ведомство обнаружило, что на указанных улицах остановки общественного транспорта находятся в ненадлежащем состоянии. Хотя через ул. Ким и Юбилейная проходит регулярный городской маршрут №2.
В ходе проверки было установлено, что остановочные пункты на этих улицах не оборудованы элементами посадочной площадки, нет «заездного кармана», освещения, урн для мусора, соответствующих дорожных знаков и самой остановки (автопавильона).  Примечательно, что в период 2017-2019 гг. в администрацию поступали обращения от жителей, которые просили власти оборудовать на ул. Ким и ул. Юбилейная остановочные павильоны. Однако до настоящего времени администрация городского поселения ничего не сделала. На суд представители администрации не пришли, но прислали заявление, в котором согласились с иском и просили рассмотреть дело без их участия. 
Суд требования прокурора удовлетворил, обязав администрацию в месячный срок после вступления решения в законную силу оборудовать остановочные пункты на двух улицах Котово. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Подследственный генерал Музраев поблагодарил медиков «Лефортово»
10.07.2019 18:38
25140 0
«Он один, бедный, надрывается»: волгоградцы хотят спросить Владимира Путина про пенсии, зарплаты и коррупцию
19.06.2019 16:48
24308 25
"Мне жаль погибших, но моей вины в этом нет: "Лодочника" из Волгограда судят за гибель 11 человек
17.06.2019 15:01
28755 32
Общество
13.07.2019 12:01
Общество 13.07.2019 12:01
10561 0 Обсудить

0
Далее
Общество
13.07.2019 11:27
Общество 13.07.2019 11:27
542 0 Обсудить

0
Далее
Общество
13.07.2019 07:11
Общество 13.07.2019 07:11
3956 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2019 17:32
Общество 12.07.2019 17:32
3826 2 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2019 15:02
Общество 12.07.2019 15:02
19692 26 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2019 13:02
Общество 12.07.2019 13:02
2206 0 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2019 12:16
Общество 12.07.2019 12:16
17520 19 Обсудить

0
Далее
Общество
12.07.2019 12:12
Общество 12.07.2019 12:12
15731 35 Обсудить

0
Далее
Общество
11.07.2019 17:19
Общество 11.07.2019 17:19
14185 5 Обсудить

0
Далее
Общество
11.07.2019 14:25
Общество 11.07.2019 14:25
12112 7 Обсудить

0
Далее
Общество
11.07.2019 12:47
Общество 11.07.2019 12:47
1106 4 Обсудить

0
Далее
Общество
11.07.2019 10:51
Общество 11.07.2019 10:51
2298 9 Обсудить

0
Далее
Общество
11.07.2019 10:26
Общество 11.07.2019 10:26
4495 8 Обсудить

0
Далее
Общество
11.07.2019 09:32
Общество 11.07.2019 09:32
1251 17 Обсудить

0
Далее
Общество
10.07.2019 18:38
Общество 10.07.2019 18:38
25140 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:02
В Волгоградской области администрацию Котово заставили оборудовать остановкиСмотреть фотографии
12:01
В Волгоградской области 13 человек отравились грибамиСмотреть фотографии
11:46
В Волгограде после пожара в частном доме найдено тело погибшегоСмотреть фотографии
11:27
В юбилейный год лагерь "Орленок" примет 3000 волгоградских школьников
11:23
В Волгоградской области иномарка из Саратова вылетела с дороги, трое человек в больницеСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде столкнулись маршрутка и три легковушки, есть пострадавшийСмотреть фотографии
11:01
Не спится субботним утром: в центре Волгограда коммунисты вывели на улицу 100 человекСмотреть фотографии
10:53
Волгоградец пожаловался в полицию на обман при оплате секс-услугСмотреть фотографии
10:02
Героям Сталинградской битвы посвятят мотопробег от Волгограда до ВладивостокаСмотреть фотографии
07:11
В Волгоградской области прокуроры пытаются заставить чиновников работатьСмотреть фотографии
05:55
Под Волгоградом осужден дебошир за нападение на полицейского в служебном кабинетеСмотреть фотографии
20:04
«Высота 102»ТВ: Волгоград снова потрясла среднемесячная норма осадков Смотреть фотографииCмотреть видео
17:50
В Волгограде совершено нападение на инженера завода "Красный Октябрь"Смотреть фотографии
17:37
«Это скачок в будущее»: столичных гостей впечатлила система здравоохранения Волгоградской области Смотреть фотографии
17:32
Муниципальные службы Волгограда во всеоружии встретили очередной аномальный дождьСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде КПРФ дополнила свой предвыборный список «сладкой парочкой» одномандатниковСмотреть фотографии
15:57
В Волгоградской области экс-замглавврача больницы ограничили свободу за смерть старикаСмотреть фотографии
15:02
Никакого пуха и колючек: мэр Лихачев объявил о новой стратегии озеленения Волгограда Смотреть фотографии
13:02
С Мамаева кургана в Волгограде вывезли неразорвавшуюся авиабомбуСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде возбудили дело о загрязнении территории химическими веществамиСмотреть фотографии
12:16
Волгоград местами поплыл: зарядивший дождь превратил дороги в рекиСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде областной суд официально подтвердил гибель судьи Смотреть фотографии
10:58
Первый в России центр оказания амбулаторной онкопомощи заработал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
АО «КАУСТИК» расширило продуктовую линейку «AQUATICS»™Смотреть фотографии
10:46
Мошенники списали со счетов 9 жителей Волгоградской области полмиллиона рублейСмотреть фотографии
10:02
Под Волгоградом в лобовом ДТП с грузовиком из Кургана один человек погиб и двое раненыСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде задержали дебошира с топором и газовым баллончикомСмотреть фотографии
05:22
Члены комитета Госдумы по охране здоровья спешат в Волгоградский онкодиспансерСмотреть фотографии
20:23
«Высота 102»ТВ: После выборов в Волгоградской области спикеру-селянину светит портфель сенатораСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
В центре Волгограда женщина-судья выпала с 16-го этажа (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 