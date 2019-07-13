В Волгоградской области администрацию Котово заставили оборудовать остановки





Администрацию города Котово суд обязал оборудовать остановочные павильоны на улицах Ким и Юбилейная. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение Котовского районного суда, иск подал прокурор Котовского района после окончания проверки соблюдения администрацией городского поселения законодательства о безопасности дорожного движения. Надзорное ведомство обнаружило, что на указанных улицах остановки общественного транспорта находятся в ненадлежащем состоянии. Хотя через ул. Ким и Юбилейная проходит регулярный городской маршрут №2.

В ходе проверки было установлено, что остановочные пункты на этих улицах не оборудованы элементами посадочной площадки, нет «заездного кармана», освещения, урн для мусора, соответствующих дорожных знаков и самой остановки (автопавильона). Примечательно, что в период 2017-2019 гг. в администрацию поступали обращения от жителей, которые просили власти оборудовать на ул. Ким и ул. Юбилейная остановочные павильоны. Однако до настоящего времени администрация городского поселения ничего не сделала. На суд представители администрации не пришли, но прислали заявление, в котором согласились с иском и просили рассмотреть дело без их участия.

Суд требования прокурора удовлетворил, обязав администрацию в месячный срок после вступления решения в законную силу оборудовать остановочные пункты на двух улицах Котово.



