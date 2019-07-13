В Волгограде столкнулись маршрутка и три легковушки, есть пострадавший

Происшествия 13.07.2019 11:07
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13.07.2019 11:07
Попаданием в больницу закончилась для женщины поездка на микроавтобусе маршрута “Волгоград - Калач-на-Дону”. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне в 18:50 в Советском районе случилось тройное ДТП. По предварительным данным, 21-летний водитель “ВАЗ- 2108”, выезжая с прилегающей территории одного из домов по улице Волгоградской, не уступил дорогу микроавтобусу “Fiat Ducato”. После столкновения с легковушкой, микроавтобус врезался в ехавшие навстречу “Vortex” и “KIA Rio”. В аварии травмы получила 35-летняя пассажирка “Fiat”.
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