«Ротор» пустят на «Волгоград Арену» за 29 миллионов рублей





Футбольный клуб «Ротор» заплатит собственнику стадиона «Волгоград Арена» около 29 миллионов рублей за проведение матчей и предигровых тренировок. Как сообщает ИА «Высота 102», такую сумму получит ФГУП «Спорт-Инжиниринг» в период с 13 июля до 31 декабря 2019 года. Доступ на стадион и создание условий для игроков и болельщиков собственник объекта должен будет обеспечить в определенные дни в соответствии с графиком игр клуба на домашнем поле. В частности, речь идет о помещениях для футболистов, прессы, об обеспечении интернет и телефонной связи, о создании условий для телетрансляции, о работе электронного табло, билетных касс, медпунктов и т.д. К слову, услуги по обеспечению безопасности в этот перечень не входят. Как правило, за гарантию общественного порядка на стадионе с использованием стационарных технических средств досмотра и работу контролеров «Ротор» за каждый матч платит еще около 3 миллионов рублей ФГУП «Спорт-Инжиниринг».



