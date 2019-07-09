Происшествия

В Волжском водитель внедорожника отправил в больницу младенца и мужчину

Происшествия 09.07.2019 10:01
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09.07.2019 10:01


Мужчина и маленький ребенок попали в больницу после автоаварии в Волжском. Об этом ИА “Высота 102” сегодня сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. По предварительным данным, накануне в 20:16 на улице Горького 46-летний водитель внедорожника “Nissan X-Trail” не пропустил “Ладу”. При столкновении пострадали пассажиры отечественной легковушки - девятимесячный ребенок и 39-летний мужчина.

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