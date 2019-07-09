



Рассмотрение административного дела в отношении Михаила Музраева - сына бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области начал сегодня Дзержинский районный суд Волгограда, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на Interfax-Russia.ru. Федеральное информагентство сообщает, что дело в отношении Музраева – младшего возбуждено по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов Федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей). Согласно материалам дела, Михаил Михайлович Музраев, который ранее работал следователем Коптевского межрайонного следственного отдела Москвы, во время проведения следственных действий по месту проживания предпринял попытку оказать физическое воздействие на сотрудника спецподразделения ФСБ России. Судебное заседание отложено до 25 июля.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», генерал-лейтенант Михаил Музраев сейчас находится под следствием в московском изоляторе «Лефортово». Заслуженный следователь, имеющий государственные награды, в последнее время являвшийся советником главы СК России Александра Бастрыкина, подозревается в терроризме. Дело ведет следственное управление ФСБ. Генералу Музраеву инкриминируется п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Сам Михаил Музраев свою вину не признает.

Информацию о задержании бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева «в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Бочарова А.И. и угроз в его адрес» ФСБ официально обнародовала месяц назад.

