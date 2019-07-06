На юге Волгограда взялись за ликвидацию озера фекалий









Жители Красноармейского района Волгограда не поверили своим глазам, когда увидели, что в озеро фекалий перестали поступать «свежие» нечистоты. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, на пустыре между улицей Лазоревой и железной дорогой в районе остановки «115 школа» больше не текут грязные ручьи. «Видно, что здесь проводили какие-то работы. Неужели все устранили и теперь мы не будем задыхаться по пути на работу от этого зловония?», - радуются волгоградцы.

Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало, что в Красноармейском районе Волгограда низину между железной дорогой и жилым массивом затапливало нечистотами и сточными водами. Здесь образовалось целое озеро, которое источало зловония на всю округу. Сюда стекали многочисленные ручейки, которые, судя по цвету и запаху, представляют собой канализационные стоки. По словам волгоградцев, причины затопления низины могли крыться в канализационных трубах или в их отсутствии.

В «Концессиях водоснабжения» тогда отреагировали на публикацию ИА «Высота 102» и пообещали разобраться, в частности, установить и ликвидировать источник пополнения озера фекалий. И, вероятно, все получилось. Теперь жители надеются, что оставшееся озеро будет осушено и эта территория навсегда избавится от дурной славы.



