Делегация волгоградского «Красного Октября» вернулась из «Армии-2019»

Экономика 05.07.2019 10:31
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05.07.2019 10:31
Представители волгоградского металлургического предприятия «Красный Октябрь» посетили Международный военно-технический форум «Армия-2019». Основные мероприятия проходили в Московской области на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия.
Особое внимание делегации было приковано к специализированной экспозиции «Инновационный клуб» и Международной выставке высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий ОПК «Интеллектуальные промышленные технологии 2019».
В основной выставке «Армии-2019» приняли участие несколько сотен коммерческих организаций, промышленных предприятий и государственных учреждений, в том числе, АО «Вертолеты России», АО «ГрандМоторс», ООО «Стрелец», «Промсвязьбанк» и другие. Среди участников также были представлены производители вооружения, медицинского оборудования, военной техники, обмундирования. В рамках мероприятий форума представители «Красного Октября» имели возможность познакомиться и провести переговоры с потенциальными партнерами, наладить взаимодействие и наметить модели сотрудничества.
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