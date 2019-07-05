Глава Калача-на-Дону Волгоградской области отправлен в отставку





Сегодня Калачевская городская дума досрочно прекратила полномочия главы города Владимира Кришталя. Как рассказал ИА «Высота 102» Владимир Федосьевич, он не возражал против такого решения депутатов. «Возраст и семейные проблемы», - пояснил он. Теперь исполнять обязанности главы города до сентября этого года будет один из заместителей - Денис Сарычев.

Владимир Кришталь руководит городом с 1992 года. Накануне, напомним, Калач-на-Дону посетил губернатор Волгоградской области. Андрей Бочаров устроил разнос чиновникам из-за срыва срока ремонта здания училища, а также из-за захламления речки обломками снесенных аварийных домов. Глава региона заявлял, что на работу городских властей поступает много жалоб от жителей.