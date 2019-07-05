В Волгограде изменили расписание троллейбусов-«спринтеров»





МУП «Метроэлектротранс» снова внес изменения в расписание движения наиболее популярных троллейбусных маршрутов. На этот раз причиной корректировок стала увеличившаяся общая скорость движения электротранспорта - один и тот же участок пути троллейбусы преодолевают быстрее. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУП «Метроэлектротранс», в среднем время в пути для пассажиров общественного транспорта сократилось на несколько минут, что положительным образом сказалось и на интервале движения.

По информации предприятия, увеличить скорость движения троллейбусов маршрутов №№ 9, 10, 10А, 12 и 15А позволил целый ряд мероприятий, проведенных за последние несколько лет на территории Волгограда, в том числе открытие Нулевой Продольной магистрали, которая разгрузила проспект Ленина в Центральном районе, и введение выделенных полос для движения общественного транспорта.

Так, самое протяженное троллейбусное направление №9 от остановки «Спартановка» до «Пл. Куйбышева» электротранспорт стал преодолевать на 4 минуты быстрее. На три минуты сократились рейсы троллейбусов по маршрутам №10 «Пл. им. Куйбышева - ул. им. Землячки», №10А «Ул. Землячки - Площадь Возрождения», №12 «Детский центр – Спартановка» и 15А «Больничный комплекс - пл. им. Куйбышева». Значительная часть этих маршрутов проходит по участку проспекта им. Ленина и проспекту им. Жукова, оборудованных выделенными полосами для движения общественного транспорта. Увеличение технической скорости движения троллейбусов ряда маршрутов соответственно изменило время прибытия транспорта на остановочные пункты. Обновленное расписание движения электротранспорта опубликовано на официальном сайте предприятия.



