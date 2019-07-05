В Волгограде изменили расписание троллейбусов-«спринтеров»

Общество 03.07.2019 17:11
2780 7
03.07.2019 17:11
МУП «Метроэлектротранс» снова внес изменения в расписание движения наиболее популярных троллейбусных маршрутов. На этот раз причиной корректировок стала увеличившаяся общая скорость движения электротранспорта - один и тот же участок пути троллейбусы преодолевают быстрее. Как сообщили ИА «Высота 102» в МУП «Метроэлектротранс», в среднем время в пути для пассажиров общественного транспорта сократилось на несколько минут, что положительным образом сказалось и на интервале движения.
По информации предприятия, увеличить скорость движения троллейбусов маршрутов №№ 9, 10, 10А, 12 и 15А позволил целый ряд мероприятий, проведенных за последние несколько лет на территории Волгограда, в том числе открытие Нулевой Продольной магистрали, которая разгрузила проспект Ленина в Центральном районе, и введение выделенных полос для движения общественного транспорта.
Так, самое протяженное троллейбусное направление №9 от остановки «Спартановка» до «Пл. Куйбышева» электротранспорт стал преодолевать на 4 минуты быстрее. На три минуты сократились рейсы троллейбусов по маршрутам №10 «Пл. им. Куйбышева - ул. им. Землячки», №10А «Ул. Землячки - Площадь Возрождения», №12 «Детский центр – Спартановка» и 15А «Больничный комплекс - пл. им. Куйбышева». Значительная часть этих маршрутов проходит по участку проспекта им. Ленина и проспекту им. Жукова, оборудованных выделенными полосами для движения общественного транспорта. Увеличение технической скорости движения троллейбусов ряда маршрутов соответственно изменило время прибытия транспорта на остановочные пункты. Обновленное расписание движения электротранспорта опубликовано на официальном сайте предприятия.
Реклама
Популярное по теме
17.06.2019 15:01
27446 32
13.06.2019 14:04
30281 24
В Волгоградской области прокуратура выявила 1000 нарушений прав инвалидов05.07.2019 16:04
Следователи просят опознать найденного около "Волгоград Арены" утопленника (ФОТОШОК)05.07.2019 15:16
«Любо, братцы!»: Молодые специалисты компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели акцию в станице Пугачевской05.07.2019 12:30
В Волгограде сносят незаконную автостоянку05.07.2019 11:52
Названы причины остановки колеса обозрения в Волгограде05.07.2019 10:32
Житель Волгоградской области отправится в колонию за истязание младенца04.07.2019 18:25
В Волгограде туркомпанию заставили заплатить за сорванный "медовый месяц" в Испании04.07.2019 17:48
В Волгограде сотрудникам ЧОПа задолжали зарплату в четверть миллиона рублей04.07.2019 16:28
Волгоградский вице-губернатор получил благодарность от Путина04.07.2019 16:16
“Ошибка в проекте?”: в строящемся жилом доме в Волгограде разбирают верхний этаж04.07.2019 15:25
В Волгоградском облизбиркоме заменили члена04.07.2019 15:01
Губернатор Волгоградской области при закрытых дверях посекретничал с депутатами04.07.2019 13:50
Волгоградке компенсировали 120 тысяч рублей из бюджета за падение на льду04.07.2019 12:53
Глава Калача-на-Дону Волгоградской области отправлен в отставку04.07.2019 11:58
Депутаты Волгоградской облдумы утвердили «нового-старого» уполномоченного по правам человека04.07.2019 10:56
Реклама