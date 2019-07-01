Общество

Саратовский суд признал законным дело о банкротстве КПК "Диамант" в Волгограде

Общество 01.07.2019 15:20
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01.07.2019 15:20


Решение о введении процедуры банкротства не смог оспорить кредитный потребительский кооператив "Диамант". Как сообщает ИА "Высота 102", Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове признал законным постановление арбитражного суда Волгоградской области о введении в КПК "Диамант" процедуры наблюдения и отказал в жалобе. 
Напомним, такое постановление суд в Волгограде принял в апреле текущего года. Временным управляющим был утвержден Николай Микушин. Процедура наблюдения - первоначальный этап процесса признания банкротом. В ходе этой процедуры станет понятно, возможно ли спасение платежеспособности КПК или необходимо рассматривать вариант о его ликвидации. "Высота 102" ранее сообщала, что проблемы у кооператива начались в середине января этого года, когда внезапно в Волгограде закрылись несколько офисов "Диаманта". 
Согласно материалам дела, ходатайство о необходимости подачи заявления о признании КПК "Диамант" банкротом поступило в Банк России 22 января текущего года от саморегулируемой организации Союз кредитных потребительских кооперативов "Народные кассы - Союзсберзайм". В начале февраля КПК "Диамант" исключили из членов данной саморегулируемой организации за несоблюдение требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза, а также за неоднократную неуплату членских взносов. Проверка Банка России показала, что должник имеет недостаток собственных средств для погашения своих обязательств, существуют повышенные риски невозврата личных сбережений пайщикам – физическим лицам. По результатам проверки в суд было подано заявление о признании КПК "Диамант" несостоятельным (банкротом). 
Представители КПК "Диамант" просили отменить постановление о введении процедуры наблюдения. По их словам, судом первой инстанции был сделан неверный вывод о том, что усматривается недостаточность имущества должника для исполнения денежных обязательств финансовой организации перед ее кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей. Доводы о том, что в отношении кооператива отсутствуют вступившие в законную силу судебные акты о взыскании задолженности на сумму свыше 100 000 рублей, апелляционная инстанция признала несостоятельными. В суде прозвучало, что в настоящее время  в производстве Центрального районного суда Волгограда находится значительное количество дел по искам членов КПК "Диамант" о возврате личных сбережений, возврат которых не произведен кооперативом в установленные сроки, а по ряду дел вынесены судебные акты о взыскании задолженности. При этом кооперативом не возвращаются денежные средства по требованию пайщиков и судебные решения о взыскании денежных средств по договорам личных сбережений КПК "Диамант" не исполняются. Кроме того, согласно сведений представленных временным управляющим, в настоящий момент для включения в реестр заявили требования 255 кредиторов на общую сумму 263 миллиона 19 тысяч 834,27 руб.
Напомним, что в апреле в отношении кредитного кооператива было возбуждено уголовное дело по статье 172.2 УК РФ – организация деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества. Одним из учредителей КПК "Диамант" является бывший депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев, который сейчас находится в розыске, скрываясь от суда. Как ранее сообщало информагентство, сыновья Олега Михеева - Алексей и Николай - через суд пытались взыскать денежные средства с КПК "Диамант". Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору Алексей и Николай подали в Центральный районный суд Волгограда. Однако заявления были возвращены братьям в связи с тем, что они не подсудны данному суду. Между тем, напомним, Алексей Михеев стал самым богатым депутатом Волгоградской областной думы. Он задекларировал за 2018 год  78 миллионов рублей.

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