Общество

В волгоградском кооперативе беглого экс-депутата Госдумы ввели процедуру банкротства

Общество 12.04.2019 16:36
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12.04.2019 16:36


Сегодня арбитражный суд Волгоградской области ввел процедуру наблюдения в кредитном кооперативе "Диамант". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитража, пока оглашено только решение, полный текст суд опубликует через несколько дней.
Отметим, что процедура наблюдения - первоначальный этап процесса признания банкротом. В ходе этой процедуры станет понятно, возможно ли спасение платежеспособности КПК или необходимо рассматривать вариант о его ликвидации. 
Напомним, что в феврале текущего года заявление о банкротстве КПК "Диамант" в арбитражный суд подал Центральный банк РФ в лице Отделения по волгоградской области Южного главного управления Центрального банка РФ.
"Высота 102" ранее сообщала, что проблемы у кооператива начались в середине января этого года, когда внезапно закрылись несколько офисов "Диаманта". В общественной организации "Кредитный правозащитник" заявили, что люди не могут дозвониться ни по одному из номеров кооператива, ни тем более, снять свои деньги. Кооператив предлагал делать вклады под 16-18% годовых и волгоградцы, среди которых было немало пенсионеров, несли сюда деньги. По мнению экспертов общественной организации, объем средств, вложенных пайщиками в кооператив, может достигать 1 млрд рублей. Так ли это на самом деле, выяснят следователи – в отношении кредитного кооператива "Диамант" возбуждено уголовное дело по статье 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества). Сообщалось, что в полицию уже поступило порядка 10 заявлений от вкладчиков этого КПК. Также в Центральный районный суд Волгограда поступило уже порядка 9 исков от пайщиков о взыскании средств. Накануне стало известно, что такой иск подал и депутат Волгоградской областной думы Алексей Михеев - сын бывшего депутата Госдумы РФ Олега Михеева. Михеев-младший также пытается взыскать с КПК "Диамант" деньги через суд. Напомним, учредителями "Диаманта" являются 15 пайщиков, среди которых и Олег Михеев, который находится в федеральном розыске с 2017 года. 

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