Общество

В Волгоградской области продавца коров судят за уклонение от уплаты 30 млн рублей налогов

Общество 01.07.2019 11:02
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01.07.2019 11:02



В Волгоградской области директор фирмы по продаже крупного рогатого скота пошел под суд за уклонение от уплаты 30 млн рублей налогов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, сегодня утверждено обвинительное заключение по данному уголовному делу. По сведениям информагентства, тюремный срок грозит руководителю ООО «Агроторг 777».
По версии следствия, обвиняемый перераспределял часть прибыли организации аффилированным  структурам, в которых также являлся руководителем. Данная схема позволила сократить объем  обязательных платежей в бюджет на десятки миллионов рублей.
Вину в содеянном мужчина полностью признал. В ходе расследования  дела было арестовано имущество главного фигуранта (земельные участки, нежилые помещения и транспортные средства) общей стоимостью более 36 млн рублей.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области  при оперативном сопровождении УЭБиПК ГУ МВД России по региону. Дело будет рассматриваться в Среднеахтубинском районном суде.



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