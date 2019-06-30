В Волгограде на Центральном рынке состоится акустический рок-концерт

Общество 30.06.2019 13:07
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30.06.2019 13:07
Сегодня вечером в рамках Дня молодежи на фудкорте Центрального рынка состоится праздничный концерт. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии Волгограда, в 20.00 начнется выступление волгоградского музыканта Егора Феоктистова. В 21.00 перед зрителями предстанет брасс-бенд «Мегаполис». Коллектив исполнит акустические версии популярных песен отечественной и зарубежной рок-сцены.
В честь праздника с 19.00 все кафе, бары и рестораны фудкорта работают с 20%-ной скидкой на все меню.
Напомним, в рамках празднования Дня молодежи в разных районах города прошла череда развлекательных мероприятий. Финальным аккордом стал фестиваль творческой и одаренной молодежи возле музея "Россия - моя история". 29 июня гостей праздника ждали интерактивные площадки, а также концерт с участием артистов из Санкт-Петербурга.
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