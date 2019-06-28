Общество 28.06.2019 09:07
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28.06.2019 09:07
На 4 июля назначено последнее для Волгоградской областной думы V созыва заседание. Как сообщает ИА «Высота 102», в основной повестке дня 37 вопросов, несколько из которых касаются изменений в налоговое законодательство. Как подарок на прощание избирателям от депутатов можно расценить предлагаемые льготы для многодетных семей по оплате транспортного налога. Также в Социальный кодекс региона вносятся коррективы, которые позволят большему количеству семей с тремя и более детьми получать ежемесячные выплаты.
Еще два документа касаются преференций для бизнеса. Так, от налогообложения могут освободить имущество, которым компания обзавелась на территории опережающего социально-экономического развития. Такая зона есть, к примеру, в Михайловке. Для резидентов данных площадок парламентарии хотят снизить и ставку налога на прибыль.
Кроме того, областные законодатели на исходе созыва готовятся внести изменения в закон о капремонте, а также поддержать несколько проектов федеральных законов.
Один из последних вопросов повестки дня станет исключение из состава избиркома региона члена с правом решающего голоса. От занимаемой должности по личному заявлению будет освобожден представитель «Справедливой России» Юрий Бабичев, который баллотируется в заксобрание на грядущих в сентябре выборах.
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