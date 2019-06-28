



На 4 июля назначено последнее для Волгоградской областной думы V созыва заседание. Как сообщает ИА «Высота 102», в основной повестке дня 37 вопросов, несколько из которых касаются изменений в налоговое законодательство. Как подарок на прощание избирателям от депутатов можно расценить предлагаемые льготы для многодетных семей по оплате транспортного налога. Также в Социальный кодекс региона вносятся коррективы, которые позволят большему количеству семей с тремя и более детьми получать ежемесячные выплаты.

Еще два документа касаются преференций для бизнеса. Так, от налогообложения могут освободить имущество, которым компания обзавелась на территории опережающего социально-экономического развития. Такая зона есть, к примеру, в Михайловке. Для резидентов данных площадок парламентарии хотят снизить и ставку налога на прибыль.

Кроме того, областные законодатели на исходе созыва готовятся внести изменения в закон о капремонте, а также поддержать несколько проектов федеральных законов.

Один из последних вопросов повестки дня станет исключение из состава избиркома региона члена с правом решающего голоса. От занимаемой должности по личному заявлению будет освобожден представитель «Справедливой России» Юрий Бабичев, который баллотируется в заксобрание на грядущих в сентябре выборах.



